Quote risultato esatto Milan-Lecce

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Incassata la prima sconfitta, nella sfida di Europa League contro il Benfica, il Milan si appresta a rituffarsi nel campionato e sfida il Lecce nell'ultima partita prima della pausa nazionali. Si attende una reazione dopo il flop contro il Benfica e le difficoltà viste contro Lazio e Juventus. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Lecce, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Lecce.

Pronostico risultato esatto Milan-Lecce: 2-1 8.70 info 9.50 info 9.20 info 9.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Lecce, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Lecce c'è il successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che tiene conto della differenza di valori, della classifica ma anche dello storico fra le due squadre, dove nelle partite a San Siro non c'è stata quasi mai storia. E il 2-0 per i rossoneri si è verificato 3 volte nelle ultime 9 partite giocate a Milano.

Pronostico risultato esatto Milan-Lecce: 2-0 6.50 info 5.60 info 5.60 info 6.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Lecce, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Milan-Lecce può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando la superiorità tecnica del Milan, il fattore campo ma anche le incertezze delle ultime uscite, l'opzione 1-0/2-0/2-1 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.

Milan-Lecce risultato esatto: 1-0/2-0/2-1 2.65 info 2.32 info 2.40 info 2.38 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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