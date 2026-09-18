Quote risultato esatto Milan-Lecce
Incassata la prima sconfitta, nella sfida di Europa League contro il Benfica, il Milan si appresta a rituffarsi nel campionato e sfida il Lecce nell'ultima partita prima della pausa nazionali. Si attende una reazione dopo il flop contro il Benfica e le difficoltà viste contro Lazio e Juventus. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Lecce, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Lecce.
|8.70
|info
|9.50
|info
|9.20
|info
|9.00
|info
|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Lecce, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Lecce c'è il successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che tiene conto della differenza di valori, della classifica ma anche dello storico fra le due squadre, dove nelle partite a San Siro non c'è stata quasi mai storia. E il 2-0 per i rossoneri si è verificato 3 volte nelle ultime 9 partite giocate a Milano.
|6.50
|info
|5.60
|info
|5.60
|info
|6.50
|info
Quote risultato esatto Milan-Lecce, il multi-esito
Nelle quote risultato esatto Milan-Lecce può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando la superiorità tecnica del Milan, il fattore campo ma anche le incertezze delle ultime uscite, l'opzione 1-0/2-0/2-1 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.
|2.65
|info
|2.32
|info
|2.40
|info
|2.38
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan