Pronostico Milan-Lecce, bilancio a senso unico per i rossoneri. 5 clean sheet di fila a San Siro

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Dopo tre partite in trasferta su quattro, il Milan gioca l'ultima partita prima della pausa nazionali in casa: l'avversario è sulla carta l'ideale per reagire dopo la batosta subita in Europa League, tuttavia il Lecce di Eusebio Di Francesco sembra in ottima forma avendo già vinto 2 partite, tante quante i rossoneri. Si gioca domenica 20 settembre a San Siro alle ore 20:45.

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Pronostico Milan-Lecce, la sfida ai raggi X

Dopo le prime due partite vinte contro Torino e Venezia, il Milan ha iniziato a barcollare: tuttavia con la Juve è arrivato un buon pari dopo aver sfiorato la vittoria e contro la Lazio un bel pari in rimonta dopo un primo tempo sotto di due reti. Il ko in casa contro il Benfica in Europa League ha mostrato le prime crepe, di una squadra che non ha trovato ancora un undici ideale e che possa ritenersi affidabile per Ruben Amorim. E soprattutto è curioso come in 5 partite, la squadra non abbia mai segnato nel primo tempo, sbloccandosi sempre dopo il 64'.

Lecce al quinto anno consecutivo in Serie A, un record per i salentini. Ed è partito forte vincendo già due scontri salvezza a Venezia e in casa contro il Monza. Di misura il ko contro il Cagliari mentre solo contro la Roma è arrivata una batosta.

Partita da gol? I bookies credono che una delle due squadre possa rimanere a secco. La quota massima per il no/gol è di 1.62 mentre il gol è dato a 2.20. Abbastanza netta la differenza Under/Over con i bookmakers che credono in una partita da Over 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.67. L'Under si spinge fino a 2.20.

Milan-Lecce, le ultime notizie

Probabile stravolgimento rispetto alla formazione schierata contro il Benfica. Quindi Gila che torna titolare, presumibilmente anche Modric in mediana così come Rabiot e Diego Moreira. Attenzione anche a Pulisic, fin qui subentrato nelle ultime due partite ma che non è mai stato impiegato nell'undici iniziale. Possibile vederlo da subito contro i salentini.

Lecce che si ritrova col dubbio delle condizioni di Gandelman e Berisha e centrocampo e Geubbels davanti. Possibile che venga confermata in toto la formazione che ha battuto il Monza, un 4-3-3 con in attacco Stulic affiancato da N'Dri e Monteiro.

Pronostico Milan-Lecce, i precedenti

Confronto numero 49 tra le due squadre con 31 vittorie del Milan, 15 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Salentini che hanno espugnato San Siro una volta sola, nel 1997 con reti di Govedarica e Casale e autorete di Cyprien per il Milan. Rossoneri che hanno vinto le ultime 5 partite interne, senza mai subire reti. Ultimo pareggio nel 2019, nel battesimo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Finì 2-2.

Pronostico Milan-Lecce: 1+NO GOAL 1.87 info 1.85 info 1.82 info 1.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Lecce: il portoghese è chiamato al riscatto

Dopo l'ultima partita col Benfica iniziano i primi mugugni. Il portoghese è fermo al gol segnato al Venezia alla seconda giornata e soprattutto sono poche le volte in cui si rende pericoloso. Non gli arrivano palloni giocabili ed è un problema sul quale Amorim sta lavorando, tuttavia il valore del giocatore non si discute e una partita come quella contro il Lecce può essere l'occasione per riscattarsi, prima di raggiungere la propria nazionale.

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