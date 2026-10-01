Pronostico Francia-Italia, occhio a Rabiot: doppietta nell'ultima volta contro gli azzurri

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UEFA Nations League che si proietta alla terza giornata con un classico del calcio europeo e Mondiale: Francia-Italia. E Zinedine Zidane dopo due trasferte fa il suo esordio in casa contro la nazionale con la quale ha chiuso la sua carriera di giocatore, proprio la nostra Italia nella famigerata finale dei Mondiali del 2026. Milan maggiormente rappresentato dai bleus con Mike Maignan e Adrien Rabiot, entrambi elementi cardine anche per l'attuale commissario tecnico. Si gioca a Saint-Denis il 2 ottobre alle ore 20.45

Pronostico Francia-Italia, Maignan può confermarsi pararigori

Il portiere del Milan resta titolare indiscusso anche con il nuovo commissario tecnico. 10 partite consecutive da titolare, l'ultima panchina in un'amichevole a marzo contro la Colombia. Zidane può affidarsi a lui come pararigori: le statistiche dicono che è riuscito a neutralizzare il 30% delle esecuzioni dal dischetto. L'ultima prodezza proprio ai Mondiali, sul norvegese Strand Larsen.

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Rabiot gol in Francia-Italia

Punto fermo per Didier Deschamps, lo è anche per Zinedine Zidane. È reduce da un Mondiale doveha giocato 7 partite su 8, riposando solo contro la Norvegia a qualificazione acquisita. Gli è mancato il gol, l'ultimo realizzato risale a ottobre 2025 in una partita di qualificazione contro l'Azerbaigian. Contro l'Italia invece ha segnato l'unica doppietta in Nazionale, proprio in Nations League, nella partita vinta dalla Francia per 1-3 a San Siro il 17 novembre 2024. Il giocatore è caldo e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato con il Milan dove, pur utilizzato a singhiozzo, ha trovato la via del gol sia contro il Torino che contro il Lecce.

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