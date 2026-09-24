Pronostico Turchia-Francia, Zidane ricomincia da Maignan e Rabiot

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A campionato fermo, l'attenzione si sposta sulle nazionali. Parte la UEFA Nations League e c'è grande curiosità sulla nuova Francia targata Zinedine Zidane. Come Deschamps, anche lui punta forte su Mike Maignan e Adrien Rabiot. Fa il suo esordio contro la Turchia di Vincenzo Montella in una partita valida per il girone A, lo stesso che comprende l'Italia (e il Belgio). Si gioca a Kocaeli il 25 settembre alle ore 20.45

Pronostico Turchia-Francia, Maignan può confermarsi pararigori

Il portiere del Milan resta titolare indiscusso anche con il nuovo commissario tecnico. 10 partite consecutive da titolare, l'ultima panchina in un'amichevole a marzo contro la Colombia. Zidane può affidarsi a lui come pararigori: le statistiche dicono che è riuscito a neutralizzare il 30% delle esecuzioni dal dischetto. L'ultima prodezza proprio ai Mondiali, sul norvegese Strand Larsen.

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Rabiot gol in Turchia-Francia

Punto fermo per Didier Deschamps, lo sarà anche per Zinedine Zidane. È reduce da un Mondiale doveha giocato 7 partite su 8, riposando solo contro la Norvegia a qualificazione acquisita. Gli è mancato il gol, l'ultimo realizzato risale a ottobre 2025 in una partita di qualificazione contro l'Azerbaigian. Il giocatore però è caldo e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato con il Milan dove, pur utilizzato a singhiozzo, ha trovato la via del gol sia contro il Torino che contro il Lecce. Le quote di Rabiot marcatore in Turchia-Francia sono molto interessanti, arrivando a pagare cinque volte la posta.

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