Pronostico Portogallo-Galles, Gonçalo Ramos con la selezione segna un gol ogni 93'
Si ferma dopo cinque giornate il campionato e ci avviamo a osservare la pausa nazionali più lunga di sempre. Va in scena la UEFA Nations League con in programma le prime quattro giornate della fase a gironi. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani esordiscono al "José Alvalade" di Lisbona dove sfideranno il Galles. Si gioca questa sera alle ore 20.45.
Pronostico Portogallo-Galles, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?
L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile tirare in porta e infatti le quote sulla conclusione verso la porta avversaria sono allettanti.
|1.70
|info
|1.60
|info
|1.67
|info
|1.65
|info
|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
|info
|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
|info
Ramos gol in Portogallo-Galles
11 reti in 27 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. È stato proprio suo l'ultimo gol del Portogallo, decisivo nella vittoria contro la Croazia ai sedicesimi di finale. È invece rimasto in panchina nella sfida persa contro la Spagna agli ottavi. Con Cristiano Ronaldo ormai 41enne, ci si aspetta sempre di più dal milanista sotto il profilo realizzativo e il Galles sembra una vittima perfetta.
|1.78
|info
|2.00
|info
|2.00
|info
|1.85
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan