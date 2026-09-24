Pronostico Portogallo-Galles, Gonçalo Ramos con la selezione segna un gol ogni 93'

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Si ferma dopo cinque giornate il campionato e ci avviamo a osservare la pausa nazionali più lunga di sempre. Va in scena la UEFA Nations League con in programma le prime quattro giornate della fase a gironi. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani esordiscono al "José Alvalade" di Lisbona dove sfideranno il Galles. Si gioca questa sera alle ore 20.45.

Pronostico Portogallo-Galles, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?

L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile tirare in porta e infatti le quote sulla conclusione verso la porta avversaria sono allettanti.

Pronostico RAMOS tiri in porta: ALMENO 2 1.70 info 1.60 info 1.67 info 1.65 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ramos gol in Portogallo-Galles

11 reti in 27 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. È stato proprio suo l'ultimo gol del Portogallo, decisivo nella vittoria contro la Croazia ai sedicesimi di finale. È invece rimasto in panchina nella sfida persa contro la Spagna agli ottavi. Con Cristiano Ronaldo ormai 41enne, ci si aspetta sempre di più dal milanista sotto il profilo realizzativo e il Galles sembra una vittima perfetta.

Pronostico marcatore Portogallo Galles: RAMOS 1.78 info 2.00 info 2.00 info 1.85 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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