Pronostico Italia-Belgio, attenzione a Moreira: è alla ricerca del primo gol in Nazionale
Tempo di nazionali con la UEFA Nations League 2026/27 che parte. Grande curiosità sulla nuova nazionale italiana che vara il Mancini-bis. L'esordio all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Anche i diables rouges ripartono da un nuovo commissario tecnico: la vecchia conoscenza milanista Mark van Bommel. Che ha chiamato due giocatori rossoneri: Koni De Winter e Diego Moreira.
Pronostico Italia-Belgio, occhio al giallo a De Winter
Il difensore del Milan è reduce da un Mondiale da comparsa. Convocato da Rudi Garcia, non ha giocato nemmeno un minuto nonostante la selezione abbia giocato ben 6 partite. La speranza, per lui, è che con Van Bommel le cose cambino. E la Nations League è l'occasione migliore per il ct di sperimentare. Sono 8 i suoi gettoni di presenza con la nazionale maggiore. Zero reti e un cartellino giallo rimediato, proprio nella sua ultima partita, contro la Croazia il 2 giugno. Un giallo rimediato in questa stagione col Milan, nella sfida contro la Juventus.
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Diego Moreira gol in Italia-Belgio
Per il giocatore parlano i numeri: 3 presenze e 3 reti in Serie A. Appena 121' giocati, media di un gol ogni 42'. Donyell Malen, per rendere l'idea, ha segnato 6 reti in 345' con una media di un gol ogni 58'. Con la differenza che Moreira non è un attaccante. Il Belgio deve ancora ammirarlo realmente: ha esordito con la selezione maggiore un anno fa, ha raccolto complessivamente 4 presenze, una delle quali ai Mondiali contro il Senegal. Gli manca ancora il gol. E attenzione perché è caldo.
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