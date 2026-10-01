Pronostico Belgio-Turchia, De Winter è l'unico milanista a disposizione di Van Bommel
UEFA Nations League 2026/27 al terzo giro di giostra. L'Italia battendo la Turchia si è rimessa in corsa per qualificarsi al turno successivo, agganciando in classifica il Belgio, sconfitto nei minuti finali dalla Francia. E per questo motivo è da tenere d'occhi ocon particolare attenzione la sfida tra i Diavoli Rossi e la Turchia. Per i tifosi milanisti c'è anche un motivo in più per seguire questa partita: Koni De Winter. Si gioca a Liegi il 2 ottobre alle 20.45.
Pronostico Belgio-Turchia, occhio al giallo a De Winter
Il difensore del Milan è reduce da un Mondiale da comparsa. Convocato da Rudi Garcia, non ha giocato nemmeno un minuto nonostante la selezione abbia giocato ben 6 partite. La speranza, per lui, è che con Van Bommel le cose cambino. E la Nations League è l'occasione migliore per il ct di sperimentare. Al momento non ha fatto ancora il suo ingresso in campo, limitandosi a una panchina contro la Francia. Sono 8 i suoi gettoni di presenza con la nazionale maggiore. Zero reti e un cartellino giallo rimediato, proprio nella sua ultima partita, contro la Croazia il 2 giugno. Un giallo rimediato in questa stagione col Milan, nella sfida contro la Juventus.
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De Winter gol in Belgio-Turchia
Non è certamente un giocatore che si distingue per le qualità realizzative. Zero reti fin qui nelle sue 8 presenze con la nazionale maggiore e allargando il discorso anche alle nazionali giovanili dobbiamo risalire addirittura all'Under 16, in una partita giocata contro i pari età dell'Ucraina nel 2017. Il De Winter nei club ha segnato 6 reti come calciatore professionista. L'ultimo con la maglia del Milan a gennaio nella sfida contro la Roma giocata a San Siro e terminata 1-1.
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