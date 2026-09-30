Pronostico Danimarca-Portogallo, Ramos con la selezione ha ritrovato il gol

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Campionato fermo, occhi solo sulle partite delle Nazionali. Seconda settimana di pausa e terza giornata di UEFA Nations League con in programma. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani, dopo aver battuto Galles e Norvegia, vogliono consolidare il primato in classifica contro la Danimarca. Si gioca al Parken di Copenaghen giovedì 1° ottobre alle ore 20.45.

Pronostico Danimarca-Portogallo, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?

L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile concludere in porta e infatti le quote sui tiri in porta sono allettanti.

Pronostico RAMOS tiri in porta: ALMENO 2 2.50 info 2.40 info 2.25 info 2.40 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ramos gol in Danimarca-Portogallo

12 reti in 29 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 94' con la seleçao. È stato proprio suo l'ultimo gol del Portogallo, decisivo nella vittoria contro la Norvegia nella seconda partita di Nations League. E soprattutto, il ct Jorge Jesus ha puntato fortemente su di lui lasciando in panchina niente meno che Cristiano Ronaldo.

Pronostico marcatore Danimarca Portogallo: RAMOS 3.00 info 2.33 info 2.55 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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