Pronostico Danimarca-Portogallo, Ramos con la selezione ha ritrovato il gol
Campionato fermo, occhi solo sulle partite delle Nazionali. Seconda settimana di pausa e terza giornata di UEFA Nations League con in programma. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani, dopo aver battuto Galles e Norvegia, vogliono consolidare il primato in classifica contro la Danimarca. Si gioca al Parken di Copenaghen giovedì 1° ottobre alle ore 20.45.
Pronostico Danimarca-Portogallo, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?
L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile concludere in porta e infatti le quote sui tiri in porta sono allettanti.
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito
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Ramos gol in Danimarca-Portogallo
12 reti in 29 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 94' con la seleçao. È stato proprio suo l'ultimo gol del Portogallo, decisivo nella vittoria contro la Norvegia nella seconda partita di Nations League. E soprattutto, il ct Jorge Jesus ha puntato fortemente su di lui lasciando in panchina niente meno che Cristiano Ronaldo.
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