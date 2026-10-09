Quote risultato esatto Sassuolo Milan

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Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva un'altra trasferta complicata: c'è il Sassuolo, che negli ultimi scontri diretti al Mapei Stadium è uscito imbattuto. Molta curiosità attorno allo stato fisico dei nazionali rientrati dai loro impegni: Estupinan è indisponibile per infortunio, ma Cisse e soprattutto Ramos sono galvanizzati dalle reti segnate con l'U21 e col Portogallo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 1-2 8.10 info 8.00 info 8.75 info 8.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Sassuolo-Milan c'è il successo dei rossoneri per 0-1. L'unica volta che si è verificato questo risultato è nel febbraio 2017 con Vincenzo Montella allenatore e Carlos Bacca marcatore. In questa stagione invece questo risultato non si è mai verificato nelle partite di Sassuolo e Milan.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 0-1 8.30 info 7.90 info 8.50 info 8.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Sassuolo-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando la differenza di valori in campo, l'opzione 0-1/0-2 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.

Sassuolo-Milan risultato esatto: 0-1/0-2 4.20 info 4.19 info 4.33 info 4.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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