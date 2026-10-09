Quote risultato esatto Sassuolo Milan
Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva un'altra trasferta complicata: c'è il Sassuolo, che negli ultimi scontri diretti al Mapei Stadium è uscito imbattuto. Molta curiosità attorno allo stato fisico dei nazionali rientrati dai loro impegni: Estupinan è indisponibile per infortunio, ma Cisse e soprattutto Ramos sono galvanizzati dalle reti segnate con l'U21 e col Portogallo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan.
|8.10
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|8.00
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|8.75
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|8.00
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Sassuolo Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Sassuolo-Milan c'è il successo dei rossoneri per 0-1. L'unica volta che si è verificato questo risultato è nel febbraio 2017 con Vincenzo Montella allenatore e Carlos Bacca marcatore. In questa stagione invece questo risultato non si è mai verificato nelle partite di Sassuolo e Milan.
|8.30
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|7.90
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|8.50
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|8.05
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Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito
Nelle quote risultato esatto Sassuolo-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando la differenza di valori in campo, l'opzione 0-1/0-2 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.
|4.20
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|4.19
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|4.33
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|4.10
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