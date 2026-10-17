Pronostico Milan-Atalanta, il Diavolo ha vinto solo 3 volte in casa nelle ultime 15
Reduce dalle fatiche europee, il Milan si proietta nuovamente sul campionato. L'avversario è anch'esso reduce dal giovedì di coppa, ossia l'Atalanta di Maurizio Sarri. Due squadre che in queste prime 6 partite di Serie A hanno ottenuto risultati al di sotto delle aspettative e per questo per entrambe è vietato fallire. Si gioca domenica 18 ottobre a San Siro alle ore 18.
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Pronostico Milan-Atalanta, la sfida ai raggi X
Milan poco convincente in queste prime 6 uscite in campionato, sebbene non abbia mai perso: 3 vittorie e altrettanti pareggi. Attacco che fatica a sbloccarsi prima dell'ora di gioco: curiosamente, delle 11 reti realizzate, ben 10 sono arrivate dal 61' in avanti, con una concentrazione nella fascia 61'-69'. Terza gara casalinga per il Diavolo in campionato, nelle precedenti due sono arrivate altrettante vittorie, contro Venezia e Lecce, senza incassare reti.
Atalanta che sta vivendo sulle montagne russe: inizio incoraggiante con due vittorie, se pur con una buona dose di fortuna, poi tre sconfitte consecutive. Una situazione che ha portato Maurizio Sarri a cambiare modulo nell'ultima partita contro il Venezia, virando sul 4-2-3-1 e venendo premiato con un successo per 3-1. Il cammino lontano da Bergamo fin qui è deficitario: due partite giocate, altrettante sconfitte incassando due reti sia dalla Roma che dalla Juventus.
Partita da gol? I bookies credono che una delle due squadre possa rimanere a secco. La quota massima per il no/gol è di 1.67 mentre il gol è dato a 2.20. Abbastanza netta la differenza Under/Over con i bookmakers che credono in una partita da Over 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.80. L'Under si spinge fino a 2.10.
Milan-Atalanta, le ultime notizie
Probabile stravolgimento rispetto alla formazione schierata contro il Benfica. Quindi Gila che torna titolare, presumibilmente anche Modric in mediana così come Rabiot e Diego Moreira. Attenzione anche a Pulisic, fin qui subentrato nelle ultime due partite ma che non è mai stato impiegato nell'undici iniziale. Possibile vederlo da subito contro i salentini.
Maurizio Sarri deve rinunciare a Elmas, espulso nei minuti finali della partita contro il Venezia. Il macedone si aggiunge a una serie di infortunati, fra cui Scalvini che è uscito malconcio sempre nella gara contro i veneti. Ed è emergenza in difesa, considerando che il centrale si aggiunge ai lungodegenti Kossounou e Hien. Indisponibile anche Sulemana.
Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti
Confronto numero 151 tra le due squadre, con 69 vittorie del Milan, 49 pareggi e 32 successi atalantini. Limitatamente alle partite giocate a San Siro si registra un trend decisamente favorevole all'Atalanta, che negli ultimi 4 incontri ha sbancato la Scala del Calcio per 3 volte, pareggiando una. Se allarghiamo il campo, il Milan ha vinto appena 3 volte nelle ultime 15 in casa. Ultima gioia rossonera, nel febbraio 2023 con partita vinta 2-0 grazie all'autorete di Musso e al gol di Junior Messias.
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