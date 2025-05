Pronostico Genoa-Milan, lo 0-0 all'andata fece partire la contestazione: le quote

Dopo le due vittorie consecutive contro Inter e Venezia, lunedì sera la squadra di Sergio Conceiçao sarà impegnata al 'Ferraris' contro il Genoa per la 35ª giornata di Serie A Enilive. La gara d'andata, disputata in coincidenza con i festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero, si concluse con uno scialbo pareggio a reti inviolate suscitando una forte contestazione da parte della tifoseria milanista.

Pronostico Genoa Milan, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno il Milan come favorito, col successo del 'Diavolo' mediamente a 1.75. Attenzione però perché il Genoa in casa, da quando Patrick Vieira si è seduto sulla panchina dei rossoblù, ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte (contro Napoli e Lazio) in dieci partite. Nonostante questo le quote del Genoa restano alte, con il grifone offerto in lavagna a 4.40 circa. Il pareggio lo possiamo trovare mediamente a 3,60.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.75) a differenza del segno No Goal (2.00) mentre per quello che riguarda il numero di goal segnati nel match, regna l'equilibrio (1.85 circa, sia l'Under 2.5 che l'Over 2.5).

Genoa-Milan pronostico, le ultime sulla squadra di Patrick Vieira

Il Genoa torna a giocare allo stadio “Ferraris” con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Como. Patrick Vieira può nuovamente contare sul danese Sebastian Otoa, rientrato dalla squalifica dopo il rosso rimediato al suo esordio in Serie A: resta da valutare se partirà titolare o sarà inizialmente in panchina. Più probabile la seconda opzione, con una linea difensiva composta da De Winter, Bani, Vasquez e Martin a protezione della porta difesa da Leali. A centrocampo, Frendrup e Masini potrebbero essere confermati come coppia titolare. In attacco, resta il ballottaggio tra Ekhator e Pinamonti, mentre sulla trequarti si profilano Zanoli a destra, Thorsby in posizione centrale e uno tra Messias e Ahanor sulla sinistra.

Pronostico Genoa Milan Serie A, i precedenti

La trasferta del Ferraris è da sempre particolarmente ostica per la formazione rossonera. In 76 precedenti, infatti, il Diavolo è riuscito ad imporsi in 24, perdendo in 26 e pareggiando in altrettante occasioni. Gli ultimi 5 incroci in Serie A lasciano però ben sperare i tifosi rossoneri: 4 vittorie del Milan e 1 pareggio. In totale sono 10 gol segnati e solo 3 subiti. L'ultima sfida a Genova, risolta da un gol di Christian Pulisic all'87' (0-1), è rimasta memorabile soprattutto per i concitati minuti finali, durante i quali Olivier Giroud è stato costretto a vestire i panni del portiere in seguito all'espulsione di Mike Maignan.

Genoa-Milan pronostico, Reijnders ancora decisivo?

Una stagione clamorosa, difficile dire altro. Dopo il gol in Coppa Italia, Tijjani Reijnders è stato decisivo anche nell'ultimo turno di campionato con l'assist a Gimenez. Il centrocampista olandese è uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo: è umile, forte, dinamico e di enorme qualità. Decisamente l'uomo in più di questa squadra, senza discussioni. 10 reti e 4 assist nel torneo in corso, questi sono i numeri di Reijnders. l'ultimo ad aver preso parte ad almeno 14 reti in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessie nel 2020/21 (17). Per questo, anche contro il Genoa, il nostro consiglio è Tijjani Reijnders marcatore (o il suo sostituto), offerto a 4.50 su Betway, 3.00 su Snai e 3.63 su Netbet.

