Il Milan sarà ospite della Roma nella 37ª giornata di Serie A. L'appuntamento è per domenica 18 maggio alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma Milan ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Roma Milan, con i rossoneri che a nostro parere potrebbero riscattare la sconfitta di Coppa in questo match.

Pronostico risultato esatto Roma Milan: 1-2 11.00 info 11.00 info 11.00 info 11.00 info 11.77 info

Quote risultato esatto Roma Milan, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Roma Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo perché la squadra di Ranieri non perde in casa, in tutte le competizioni, dal 2 Dicembre 2024 contro l'Atalanta (14 vittorie e 2 pareggi), ma allo stesso tempo i rossoneri allenati da Sergio Conceiçao vorranno in tutti i modi riscattare la disfatta di mercoledì in finale contro il Bologna. Inoltre la Roma ha già pareggiato con questo risultato (1-1) sia contro la Juventus che contro il Napoli, con entrambe le gare giocate proprio davanti al pubblico giallorosso.

Pronostico risultato esatto Roma Milan: 1-1 7.00 info 6.80 info 7.00 info 6.85 info 7.23 info

Quote risultato esatto Roma Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Roma Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. Anche in questo caso, quello più giocato online, si basa su una partita equilibrata ma accesa e possibilmente piena di occasioni. Per i rossoneri infatti una vittoria a Roma è imprescindibile. A parità di punti con i giallorossi il Milan si ritroverebbe davanti in virtù degli scontri diretti, proprio per questo motivo è possibile immaginarsi una partita piena di colpi di scena e continui ribaltamenti di fronte.

Roma Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.35 info 2.38 info 2.53 info





