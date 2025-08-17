Quote risultato esatto Milan Bari
Il Milan ospiterà il Bari per il primo turno di Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Bari ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Bari, con i rossoneri che a nostro parere potrebbero aprire la stagione con una vittoria.
|11.00
|info
|11.00
|info
|11.50
|info
|11.00
|info
|fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 55 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
Quote risultato esatto Milan Bari, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Bari più giocato online. Si tratta della vittoria per 2-0 dei rossoneri. Questo considerando lo storico dei precedenti ma anche la categoria di differenza tra le due squadre, che suggerisce una partita non troppo equilibrata.
|5.75
|info
|6.20
|info
|6.00
|info
|5.80
|info
Quote risultato esatto Milan Bari, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan Bari è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. Anche in questo caso, quello più giocato online, si basa su una partita nettamente a favore dei rossoneri e, possibilmente, piena di occasioni. I rossoneri infatti, dopo una stagione come quella passata, vorranno sicuramente ricominciare nel migliore dei modi. Attenzione però, perché la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo, del resto per una piccola è sempre più semplice affrontare una big all'inizio della stagione sportiva.
|2.44
|info
|2.60
|info
|2.20
|info
|2.60
|info
