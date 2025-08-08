Pronostico Leeds-Milan, ancora un'inglese nel pre-season: Leao "surferà" a Dublino?

vedi letture

Terminata la tournée in Asia e Oceania, il Milan torna nel Vecchio Continente per la seconda parte del pre-campionato ed è pronto a sfidare per la sua quarta amichevole ancora una squadra di Premier League, la terza dopo Arsenal e Liverpool: il neopromosso Leeds United. Si giocherà in terra d'Irlanda in una sfida che rievoca la Champions League di oltre 20 anni fa quando lo United arrivava a giocarsela ad armi pari contro i rossoneri (e anche a vincere).

Pronostico Leeds Milan, la sfida ai raggi X

I rossoneri partono con i favori del pronostico nella sfida contro il Leeds. Le principali agenzie di scommesse quotano la vittoria del Milan intorno ai 2,05. Del resto i rossoneri sono una realtà consolidata della Serie A, al netto della pessima stagione scorsa mentre il Leeds è tornato solo quest'anno in Premier League dopo due anni di purgatorio nella seconda divisione inglese e non è ancora al livello delle squadre top.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori, nonostante lo squilibrio tra le due formazioni, l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è favorita (1.60) a differenza del segno No Goal (2.20). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nell'arco dei novanta minuti si prevede una partita ricca di emozioni: l'Over 2.5 è infatti molto più basso (1.40 circa) rispetto all'esito opposto; Under 2.5 (a 1.60 circa).

Leeds-Milan pronostico, le ultime sui rossoneri

In vista della sfida di domani, Massimiliano Allegri è pronto a ripristinare una parvenza di formazione tipo, dopo gli esperimenti contro i modesti australiani del Perth Glory. E pertanto con 4-3-3 fluido che si evolve in un 3-5-2 a seconda delle situazioni. Difficile aspettarsi più di un breve spezzone da Luka Modric e Santiago Gimenez, che si sono aggregati al gruppo solamente martedì 5 e pertanto a corto di preparazione. Pertanto Leao riproposto come punta, affiancato da uno fra Pulisic e Loftus-Cheek mentre dietro Tomori partirà terzino destro con la possibilità di trasformarsi in braccetto della difesa a tre.

Pronostico Leeds Milan, i precedenti

Leeds e Milan si sono incontrati tre volte in partite ufficiali, con un bilancio di perfetta parità. Il risultato più recente è di novembre 2000, partita della fase a gironi di Champions League giocata a San Siro e terminata 1-1 per le reti di Dominic Matteo per gli inglesi e Serginho per i rossoneri. A settembre 2000 vinse invece il Leeds per 1-0 in una serata passata alla storia per la clamorosa papera di Dida. Ma l'incontro più importante dei tre è quello più datato 16 maggio 1973, finale di Coppa delle Coppe giocata a Salonicco e vinta dal Milan per 1-0, grazie alla rete di Luciano Chiarugi.

Leeds-Milan pronostico, Leao darà nuove conferme?

Aspettando il centravanti, tra le prime manovre di Massimiliano Allegri non possiamo che evidenziare lo spostamento di Rafa Leao più vicino alla porta. Non più fermo sulla mattonella sinistra, pronto ad accentrarsi, ma di fatto una seconda punta letale quando la squadra si abbassa e colpisce in ripartenza. Col Liverpool ha aperto le marcature, dando ottime indicazioni. Nella tabella di seguito trovi le migliori quote.



