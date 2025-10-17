Quote risultato esatto Milan Fiorentina
Il Milan giocherà a San Siro contro la Fiorentina per la settima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Fiorentina con i rossoneri che sono chiamati a riprendere la corsa al primato, dopo il pari sul campo della Juventus, in una partita dove sono tanti i rimpianti rossoneri.
|8.75
|info
|8.75
|info
|8.60
|info
|8.00
|info
|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Fiorentina, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Fiorentina più giocato online. Si tratta della vittoria rossonera per 1-0. Questo considerando anche il trend attuale delle due squadre, con i rossoneri che hanno incassato appena un gol nelle ultime cinque partite e la Fiorentina che in trasferta ha segnato e subito solo un gol.
|6.90
|info
|6.40
|info
|6.60
|info
|6.85
|info
Quote risultato esatto Milan Fiorentina, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Fiorentina è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con un Under 2.5, alla luce dei risultati delle prime giornate e del trend delle due difese nonché dei due attacchi.
|2.80
|info
|2.90
|info
|2.75
|info
|2.80
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati