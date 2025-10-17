Quote risultato esatto Milan Fiorentina

Il Milan giocherà a San Siro contro la Fiorentina per la settima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Fiorentina con i rossoneri che sono chiamati a riprendere la corsa al primato, dopo il pari sul campo della Juventus, in una partita dove sono tanti i rimpianti rossoneri.

Pronostico risultato esatto Milan Fiorentina: 2-1
betsson8.75info
netwin8.75info
admiralbet8.60info
bet3658.00info
Quote risultato esatto Milan Fiorentina, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Fiorentina più giocato online. Si tratta della vittoria rossonera per 1-0. Questo considerando anche il trend attuale delle due squadre, con i rossoneri che hanno incassato appena un gol nelle ultime cinque partite e la Fiorentina che in trasferta ha segnato e subito solo un gol.

Pronostico risultato esatto Milan-Fiorentina: 1-0
vincitu6.90info
williamhill6.40info
eurobet6.60info
netbet6.85info
Quote risultato esatto Milan Fiorentina, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Fiorentina è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con un Under 2.5, alla luce dei risultati delle prime giornate e del trend delle due difese nonché dei due attacchi.

Milan Fiorentina risultato esatto: 1-0/2-0
snai2.80info
bet3652.90info
betflag2.75info
netwin2.80info
