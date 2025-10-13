Pronostico Lettonia-Inghilterra, dopo il ritorno in campo ora Loftus-Cheek cerca il primo gol

di Lorenzo Zoppi

Basterà vincere a Riga e l'Inghilterra strapperà il pass per i Mondiali con due giornate d'anticipo. Sulla carta niente di più scontato considerato come la selezione di Thomas Tuchel sia una delle più forti al mondo mentre i baltici sono al 137° posto del ranking FIFA. La domanda che viene da porsi, semmai, è: con quanti gol di scarto vinceranno gli inglesi? Percorso netto fin qui, con 5 vittorie in altrettante partite, 13 reti fatte e 0 subite. Lettonia-Inghilterra dà un altro spunto ai tifosi, nella fattispecie milanisti, per essere guardata: la presenza di Ruben Loftus-Cheek.

Marcatore Lettonia Inghilterra, Loftus-Cheek cerca il primo gol

Nel derby britannico contro il Galles del 9 novembre, Ruben Loftus-Cheek è tornato a giocare per la propria nazionale dopo 7 lunghissimi anni. 21 minuti per lui ed è possibile che in un incontro sulla carta alla portata come quello contro la Lettonia possa scendere nuovamente in campo. Il milanista nel complesso ha raccolto 11 presenze con la nazionale maggiore, gli manca solo il gol che è una caratteristica che ha nelle corde per la sua abilità negli inserimenti. Con l'assenza di un giocatore come Bellingham, Loftus-Cheek deve sfruttare al massimo l'opportunità che gli verrà data da Thomas Tuchel, tecnico che lo ha allenato già al Chelsea. Il Mondiale incombe e la sua convocazione passa da queste prestazioni.

