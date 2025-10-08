Pronostico Inghilterra-Galles, Loftus-Cheek può tornare dopo 7 anni. Con gol?

Pausa campionato, spazio alle nazionali. Molti i milanisti impegnati, anche in amichevole. Tra di essi Ruben Loftus-Cheek, convocato da Thomas Tuchel per la seconda volta. Se però nella precedente finestra l'inglese non era sceso in campo, stavolta le possibilità di vederlo aumentano esponenzialmente, dato che l'esibizione contro il Galles sarà l'occasione migliore possibile per il commissario tecnico di provare nuovi giocatori. In caso dovesse giocare, per Loftus-Cheek si tratterebbe di un ritorno dopo 7 anni dall'ultima volta in cui ha rappresentato il suo Paese.

Marcatore Inghilterra Galles, per Loftus-Cheek ritorno con gol?

Diamo per scontato il suo ritorno in campo. Il suo score con la maglia inglese è di 10 presenze e zero reti. Il Galles non è certamente l'avversario più irresistibile da affrontare, per questo un giocatore come Loftus-Cheek, abile negli inserimenti e capace di portare molti gol alle sue squadre, avrà buone chance di trovare la prima gioia personale. E se non ci sono i tre punti in palio, per il milanista questa è una vetrina più unica che rara per convincere Tuchel a considerarlo in vista dei Mondiali.

