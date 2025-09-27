Pronostico Milan-Napoli, Allegri non batte Conte da 16 anni

Archiviata la Coppa Italia, il Milan torna a concentrarsi sul campionato col primo grande banco di prova: a San Siro arriva il Napoli campione d'Italia, capolista e unica squadra ancora a punteggio pieno in Serie A. Rossoneri che hanno recuperato terreno dopo il passo falso nella prima giornata e morale altissimo: basterà per fermare i partenopei?

Pronostico Milan Napoli, la sfida ai raggi X

Due squadre che si presentano alla sfida in uno stato di forma simile. Il Milan ha messo alle spalle l'esordio sfortunato in campionato contro la Cremonese, vincendo le successive tre partite senza mai incassare reti. Una squadra che a Udine ha vinto e convinto, dando continuità già alla buona prestazione offerta contro il Bologna e proprio contro il Lecce alla seconda giornata. Napoli fin qui inarrestabile: 4 partite, 4 vittorie e da due gare i partenopei segnano 3 reti. Curiosamente, la squadra di Antonio Conte nel primo tempo chiude la saracinesca: fin qui zero reti incassate nei primi 45'.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è meno probabile e arriva a pagare fino a 1.95 volte la giocata. La possibilità che una delle due squadre non riesca a segnare (No Goal) è invece offerta a un massimo di 1.90. Over 2.5 considerato meno probabile dell'Under, con la quota più alta assestata a 2.20 mentre l'Over 3.5 arriva a pagare fino a 4 volte la posta giocata.

Milan Napoli pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di San Siro, ci si attende un Milan con qualche novità rispetto alla vittoria di Udine. Anzitutto l'attacco, dove Rafa Leao è pronto a tornare in campo anche se è possibile un inizio dalla panchina. Tra i pali tornerà Maignan che aveva saltato la sfida in Friuli per infortunio. Per il resto 3-5-2 con Fofana-Modric-Rabiot che appare trio definitivamente titolare. Dietro De Winter potrebbe insidiare uno dei tre fin qui sempre schierati. Napoli privo di Alessandro Buongiorno, infortunatosi nell'ultimo turno di campionato. Si va verso l'accoppiata Beukema-Rrahmani al centro della difesa. Davanti Hojlund sarà supportato da Politano-Anguissa-De Bruyne-McTominay con Lobotka in cabina di regia. Di Lorenzo e Spinazzola i terzini, ballottaggio fra i pali con Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic.

Pronostico Milan-Napoli, i precedenti

Confronto numero 178 tra le due squadre con 70 vittorie del Milan, 54 pareggi e 53 vittorie del Napoli. Limitandoci alle sfide giocate a San Siro, il trend più recente sorride al Napoli che ha vinto 4 delle ultime 6 sfide. Milan-Napoli non regala troppi gol quando si gioca a Milano: negli ultimi 10 confronti solamente una volta si è verificato un Over 2.5. Il segno che manca da più tempo è la X, 1-1 nel novembre 2019. Antonio Conte in vantaggio su Massimiliano Allegri negli scontri diretti: 5 vittorie a una e due pareggi. Il tecnico livornese non batte il collega salentino addirittura dal 2009: Cagliari-Atalanta 3-0.

Milan-Napoli pronostico, il grande ritorno di Leao

La stagione di Rafa Leao è iniziata con un infortunio nell'azione che lo ha portato al gol contro il Bari in Coppa Italia. Allegri lo ha preservato in queste settimane ed è pronto a gettarlo nella mischia, magari a partita in corso. Storicamente il portoghese ha creato diversi grattacapi al Napoli: 2 gol e 3 assist in 11 partite. L'ultima gioia casalinga del Milan contro i partenopei lo ha visto servire Theo Hernandez per il gol del definitivo 1-0.

