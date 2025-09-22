Pronostico Milan-Lecce, sempre almeno 2 reti ai salentini nelle ultime 13 a San Siro

Torna la Coppa Italia, il Milan è stata la prima big a scendere in campo, già ad agosto affrontando ed eliminando il Bari. Da una pugliese a un'altra, ecco il Lecce di Eusebio Di Francesco già affrontato in campionato e dove, al "Via del Mare", i rossoneri hanno centrato la prima vittoria in questa Serie A. Si ripeteranno?

Pronostico Milan Lecce, la sfida ai raggi X

Due squadre che si presentano alla sfida in uno stato di forma diametralmente opposto. Il Milan ha messo alle spalle l'esordio sfortunato in campionato contro la Cremonese, vincendo le successive tre partite senza mai incassare reti. Una squadra che a Udine ha vinto e convinto, dando continuità già alla buona prestazione offerta contro il Bologna e proprio contro il Lecce alla seconda giornata. Unica pecca, lo stato di forma di Santi Gimenez che non riesce a sbloccarsi. Situazione differente per il Lecce dove tutto sembra andare storto: nell'anticipo del venerdì è arrivato un ko casalingo contro il Cagliari nonostante il vantaggio illusorio firmato Tiago Gabriel. Salentini che in campionato hanno ottenuto la miseria di un punto in quattro partite e solo due gol fatti. In Coppa Italia invece era arrivato un buon successo contro la Juve Stabia: era ferragosto e finì 2-0 e in rete andò Nikola Krstovic, che nel frattempo si è trasferito all'Atalanta.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è meno probabile e arriva a pagare fino a 2 volte la giocata. La possibilità che una delle due squadre non riesca a segnare (No Goal) è invece offerta a 1.70 circa. Over 2.5 considerato probabile, con la quota più alta assestata a 1.60 e si potrebbe azzardare anche un Over 3,5 che porta a quote decisamente più interessanti, fino a 2,50.

Milan Lecce pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di San Siro, ci si attende un Milan differente rispetto a quello visto contro l'Udinese, con diversi avvicendamenti anche in vista della delicata sfida di campionato contro il Napoli. La costante resterà il3-5-2, modulo che è da considerarsi quello base per questa stagione. Non ce la farà Rafa Leao, infortunatosi in Coppa Italia contro il Bari. Il portoghese punta a farsi trovare pronto per la prossima sfida di campionato. Possibile vedere Nkunku in campo dal 1': il francese si sta inserendo gradualmente e dopo i 5' contro il Bologna ha giocato una mezz'ora scarsa contro l'Udinese. La Coppa Italia può essere la grande occasione. Dietro è possibile l'impiego di Ruben Loftus-Cheek lasciando una serata di riposo almeno parziale a Pulisic. La sfida contro il Lecce può essere l'occasione per Samuele Ricci in cabina di regia e Koni De Winter in difesa. Possibile anche in casa Lecce un massiccio avvicendamento, col campionato che ha assoluta priorità. Possibile l'impiego dall'inizio per Francesco Camarda, giocatore che è di proprietà del Milan e che in questa sessione di mercato è stato mandato in prestito in Salento.

Pronostico Milan-Lecce, i precedenti

Confronto numero 47 tra le due squadre con 29 vittorie del Milan, 15 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Limitandoci alle sfide giocate a San Siro, solo una volta i salentini hanno espugnato la Scala del Calcio, nell'ottobre 1997: 1-2 con reti di Govedarica e Casale per il Lecce e autorete di Cyprien per il Milan. Le seguenti 13 partite giocate a Milano hanno visto 11 vittorie del Milan e 2 pareggi. Con i rossoneri che hanno sempre segnato almeno due reti. Nelle ultime 7 partite casalinghe, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per 6 volte. Si tratta del 4° confronto in Coppa Italia dove le due squadre tornano ad affrontarsi dopo 35 anni. L'ultima volta, negli ottavi di finale, ebbe la meglio il Milan con successo a San Siro per 3-0 e pari al ritorno a Lecce per 2-2. In 11 confronti, Massimiliano Allegri ha perso solo una volta contro il Lecce, nel lontano 2008 quando il tecnico livornese era sulla panchina del Cagliari. Poi nove vittorie e un pari. Schiacciante vantaggio di Allegri su Di Francesco: 11 vittorie a 2. E due pareggi. Eusebio Di Francesco non batte il Milan da 8 anni, quando il tecnico allenava la Roma. Da allora è arrivato un pari e 8 sconfitte.

Milan-Lecce pronostico, grande curiosità per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto 33 minuti lasciando tuttavia ottime sensazioni. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha già fatto vedere grandi doti. Pur non essendo riuscito a mantenere le aspettative al Chelsea, nella scorsa stagione ha saputo mettere a referto 15 reti. La vetrina della Coppa Italia è l'occasione per poterlo vedere meglio e il suo impiego dal primo minuto è possibile. Ci sono tutte le condizioni per far bene.

