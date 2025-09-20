Pronostico Udinese-Milan, il trend delle ultime partite sorride ai rossoneri

Seconda trasferta stagionale per il Milan, dopo Lecce ecco Udine. La tappa in Friuli un anno fa fu una delle poche trasferte che hanno dato soddisfazione al popolo rossonero. Fu la serata del varo del 3-4-3 e del netto successo per 0-4 che diede qualche illusione per un finale di stagione invece chiuso nel peggiore dei modi. Questa volta c'è una striscia di due vittorie da migliorare per restare sulla scia delle prime.

Pronostico Udinese Milan, la sfida ai raggi X

Due squadre che si presentano alla sfida in un buon stato di forma. Friulani che sono sorprendentemente avanti, nonostante un calendario nemmeno così clemente. Eppure la squadra di Kosta Runjaic è riuscita a sbancare San Siro infliggendo la prima sconfitta all'Inter di Cristian Chivu. Bianconeri fin qui sempre in rete e mai dipendente da un solo giocatore: fin qui quattro marcatori differenti. Milan che è inciampato all'esordio contro la Cremonese ma si è riscattato vincendo contro Lecce e Bologna, mantenendo in entrambe le circostanze la porta inviolata. Difesa che è stato il punto debole evidenziato nella gara d'esordio ma che si sta sistemando. Davanti non si segna tantissimo, ma quanto basta per ottenere 6 punti. Rossoneri come i friulani, 4 gol segnati da 4 marcatori differenti. Solo in una circostanza la squadra di Allegri ha trovato la rete nei primi 45', con Pavlovic nel recupero contro la Cremonese.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è per diversi operatori delle scommesse equivalente al segno No Goal (1.85) a differenza del segno No Goal (1.95). Anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nell'arco dei novanta minuti c'è grande incertezza: l'Over 2,5 paga poco più dell'Under 2.5 con quote che si aggirano sull'1.97 per quel che riguarda una partita con almeno 3 reti, contro l'1.75 medio dell'Under 2.5

Udinese-Milan pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida del Friuli, ci si attende un Milan schierato col 3-5-2, modulo che è destinato a essere quello base di Massimiliano Allegri per questa stagione. Non ce la farà Rafa Leao, infortunatosi in Coppa Italia contro il Bari. Il portoghese punta a farsi trovare pronto per la prossima sfida contro il Napoli. Difficile vedere Nkunku in campo dal 1': il francese ha assaggiato il campo contro il Bologna, giocando appena 5 minuti ma dando ottime sensazioni, tuttavia con ogni probabilità spazio a Santi Gimenez affiancato da Pulisic. Le vere novità saranno nel reparto arretrato, a seguito degli infortuni di Maignan e Pavlovic. A sostituire il portiere ci sarà Pietro Terracciano mentre il serbo sarà con ogni probabilità sostituito da De Winter. Udinese che ha perso dopo la prima giornata lo sloveno Lovric in cabina di regia, con Atta che sta prendendo il suo posto da due partite. Davanti confermata la coppia Davis-Iker Bravo con quest'ultimo che ha segnato il gol decisivo nell'ultima sfida contro il Pisa.

Pronostico Udinese-Milan, i precedenti

Confronto numero 108 tre le due squadre, con 23 vittorie dell'Udinese, 37 pareggi e 47 vittorie del Milan. Il trend delle ultime partite è in favore dei rossoneri che hanno vinto le ultime tre partite, due delle quali giocate a Udine. Tutte con un Over 3.5: 0-4 lo scorso 11 aprile e 2-3 il 20 gennaio 2024. L'ultima gioia friulana davanti al proprio pubblico è datata 18 marzo 2023, finì 3-1 e Zlatan Ibrahimovic segnò il suo ultimo gol da calciatore professionista. Il pari è il risultato che a Udine manca da più tempo: ben 4 anni, 1-1 nel dicembre 2021, anche qui Ibrahimovic in gol. Kosta Runjaic ha perso le 2 partite giocate contro il Milan mentre Massimiliano Allegri in 26 precedenti contro i friulani ha vinto 15 volte, pareggiato 6 e perso 5. I due allenatori non si sono mai incrociati.

Udinese-Milan pronostico, Pulisic non ha ancora segnato ai friulani

Dal suo arrivo al Milan, Pulisic ha segnato fra campionato e Coppa Italia a 17 squadre. Tra le poche squadre a cui Capitan America non è riuscito a segnare c'è proprio l'Udinese. In tre partite giocate però, lo statunitense ha sempre vinto e anche fornito due assist, uno dei quali decisivo nell'1-0 di Chukwueze di ottobre 2024. Pur giocando 2 partite su 3 di questo campionato a mezzo servizio, Pulisic è riuscito a segnare un gol a Lecce e attenzione alla sua pericolosità tra le linee.

