Napoli Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Napoli in una sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Rossoneri reduci dal deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, che denota una certa difficoltà nell'approccio dei rossoneri contro le cosiddette provinciali. Napoli che ha vissuto un pomeriggio peggiore, perdendo a Udine. Entrambe le squadre si sono viste scavalcate dall'Inter e ora cercano riscatto in Arabia Saudita. Milan detentore del trofeo, Napoli che non vince dal 2014.
Marcatore Napoli Milan, Saelemaekers può festeggiare il rinnovo
Lunedì Alexis Saelemaekers ha firmato il nuovo accordo col Milan: contratto fino al 2031 con tanto di ingaggio triplicato a partire dal 1° luglio. Di fatto un premio alle sue prestazioni e un chiaro segno di come, dopo averlo mandato in prestito per due anni, ora il Milan punti forte sul belga. In questa prima parte di stagione sono due le reti segnate, una di esse proprio nella partita contro il Napoli giocata a San Siro e vinta per 2-1. Si tratta del suo secondo gol ai partenopei, dopo quello segnato al "Maradona" nell'aprile 2023 in una partita vinta dal Milan per 0-4.
Pronostico marcatore Napoli Milan, Nkunku per dimenticare le difficoltà in campionato
Arrivato per 37 milioni (più 5 di eventuali bonus), Nkunku si sta rivelando fin qui un buco nell'acqua. Dalla condizione fisica approssimativa al momento del suo arrivo, alle difficoltà tattiche delle ultime settimane. Nonostante il francese sia ultimamente impiegato con continuità non riesce a trovare la via del gol e fa fatica persino a concludere a rete. Qualche segnale incoraggiante è arrivato nella partita contro il Sassuolo, dove il francese ha servito un assist per Bartesaghi. L'unico gol fin qui segnato è in Coppa Italia. Che la Supercoppa possa essere la finestra giusta per trovare la gioia personale?
Marcatore Napoli Milan, Pulisic già letale in campionato
Un gol ogni 69' per Christian Pulisic in tutte le compteizioni. 9 reti segnate in 13 partite, di cui solo 7 da titolare. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista è riuscito ad arrampicarsi fino al secondo posto della classifica dei marcatori in Serie A. Pensate se avesse giocato tutte le partite. Nei suoi 5 precedenti contro il Napoli ha segnato anche un gol, nella sfida più recente vinta per 2-1. In quella serata Capitan America aveva anche servito un assist per Saelemaekers.
