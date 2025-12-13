Pronostico Milan-Sassuolo, l'unico precedente con Grosso è stato tennistico

Dopo le due trasferte consecutive tra Coppa Italia e campionato, il Milan torna a San Siro e sfida il Sassuolo per la 15ª giornata di Serie A. Rossoneri che dopo la vittoria in rimonta, da 2-0 a 2-3 sul Torino, hanno riacceso l'entusiasmo tra la tifoseria e ora non si nascondono nella lotta al titolo: sarà sfida tiratissima con Napoli e Inter ma servirà necessariamente migliorare il rendimento con le piccole. Perché i punti persi per strada sono arrivati contro le provinciali: Cremonese (1-2), Pisa (2-2) e Parma (2-2). Il problema della percezione del pericolo, a cui fa riferimento Massimiliano Allegri dalla prima giornata, deve essere risolto se si vuole davvero pensare a vincere il campionato.

Pronostico Milan Sassuolo, la sfida ai raggi X

Se escludiamo la Coppa Italia, il Milan è in serie positiva da 13 partite. Dopo l'inciampo all'esordio contro la Cremonese, le partite a San Siro sono state tutte a senso unico o quasi: 5 vittorie e un pareggio, sorprendente, contro il Pisa. Milan che non è mai andato oltre le 2 reti in una singola partita casalinga mentre Maignan ha chiuso la porta nelle ultime due gare davanti al proprio pubblico, contro Roma e Lazio e parando anche un calcio di rigore. Sassuolo che fin qui ha fatto un buon percorso in trasferta, identico a quello in casa: 3 vittorie e un pari fin qui lontano dal "Mapei" con lo 0-3 sul campo dell'Atalanta come ciliegina sulla torta. In 7 gare esterne i neroverdi sono andati a segno in 5 occasioni.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2 volte esatte la giocata, mentre il "no goal" ha una quota inferiore, fino a 1.75. Si equivalgono sostanzialmente Under e Over 2.5 dove l'eventualità di una partita con oltre 2 reti è pagata fino a 2.03 volte la giocata, mentre 1.83 è la quota massima per un Under 2.5

Milan Sassuolo pronostico, le ultime notizie

Milan che dovrà fare a meno di Rafa Leao. Per il portoghese l'obiettivo è farsi trovare pronto per la Supercoppa Italiana. Dagli esami effettuati sono state escluse lesioni. Da valutare le condizioni di Santiago Gimenez, fermo da fine ottobre per un problema alla caviglia. Tornerà a pieno regime Pulisic, entrato a partita in corso contro il Torino e decisivo. Sassuolo che dovrà fare a meno di Domenico Berardi per infortunio mentre Grosso spera di recuperare Pinamonti. Da capire le condizioni di Filippo Romagna, mentre Daniel Boloca potrebbe essere costretto all'operazione. Ancora ko per il momento Stefano Turati, Laurs Skjellerup, Yeferson Paz e Aster Vranckx.

Pronostico Milan-Sassuolo, i precedenti

Confronto numero 25 tra le due squadre con bilancio in favore del Milan: 13 vittorie a 7. Sono 4 invece i pareggi. Milan che ha vinto gli ultimi due confronti casalinghi, col 6-1 di dicembre 2024 in Coppa Italia come risultato più recente, gara che rappresenta peraltro l'unico precedente di Fabio Grosso contro il Milan. Sassuolo capace di sbancare San Siro per tre volte consecutive tra aprile 2021 e gennaio 2023. Il pareggio è l'esito che manca da più tempo: 0-0 nel dicembre 2019. Primo confronto in assoluto fra Massimiliano Allegri e il Sassuolo. Il tecnico livornese perse la panchina del Milan nel gennaio 2014 a seguito di un ko contro i sassolesi per 4-3. Nel complesso il suo bilancio contro i neroverdi è favorevole: 12 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Marcatore Milan Sassuolo, Pulisic si riprende la maglia da titolare

Un gol ogni 63' per Christian Pulisic in questa Serie A. 7 reti segnate in 9 partite, cinque delle quali sono però solamente spezzoni. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista è riuscito ad arrampicarsi fino al primo posto della classifica dei marcatori. Pensate se avesse giocato tutte le partite. Nei suoi 3 precedenti contro il Sassuolo ha segnato anche un gol, peraltro decisivo, nel dicembre 2023.

