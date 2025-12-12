Quote risultato esatto Milan Sassuolo

Il Milan giocherà contro il Sassuolo per la 15ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Sassuolo, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Sassuolo con i rossoneri che puntano a consolidare il primo posto in classifica, forti del successo in rimonta sul campo del Torino che ha dato una grande iniezione di fiducia

Pronostico risultato esatto Milan Sassuolo: 2-1 8.20 info 8.25 info 8.20 info 8.50 info

Quote risultato esatto Milan Sassuolo il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Sassuolo più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che il Milan non ha mai ottenuto in questa stagione nelle partite giocate a San Siro, mentre contando anche le partite in trasferta l'unico precedente stagionale con questo risultato è la vittoria sul campo del Lecce. Sassuolo che ha perso 2-0 nell'ultima trasferta contro il Como.

Pronostico risultato esatto Milan-Sassuolo: 2-0 6.60 info 6.50 info 6.60 info 6.50 info

Quote risultato esatto Milan-Sassuolo, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Sassuolo è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, guardando alle scelte degli scommettitori, è ritenuta probabile la combo vittoria del Milan con clean sheet, porta inviolata.

Milan Sassuolo risultato esatto: 1-0/2-0/3-0 2.50 info 2.50 info 2.45 info 2.55 info



