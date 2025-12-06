Quote risultato esatto Torino Milan

Il Milan giocherà contro il Torino per la 14ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Torino Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Torino-Milan con i rossoneri che puntano a rialzare la testa dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, che lascia a questo punto la squadra di Massimiliano Allegri in corsa solamente per il campionato.

Pronostico risultato esatto Torino Milan: 0-2 8.25 info 8.25 info 8.30 info 8.30 info

Quote risultato esatto Torino Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Torino Milan più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 0-1. Decisamente in controtendenza rispetto agli ultimi Torino-Milan che hanno visto quasi sempre vincere i granata. Tuttavia la crisi degli uomini di Baroni, reduci da 5 partite di campionato senza vittorie e un Milan imbattuto nelle sue sei gare esterne in A, nelle quali ha incassato solamente tre reti, inducono a puntare sul Diavolo.

Pronostico risultato esatto Torino-Milan: 0-1 6.85 info 6.50 info 6.40 info 6.40 info

Quote risultato esatto Torino-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Torino-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo vittoria del Milan per 0-1, 0-2 o 0-3.

Torino Milan risultato esatto: 0-1/0-2/0-3 2.95 info 2.95 info 3.05 info 2.95 info



