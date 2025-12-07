Pronostico Torino-Milan, Allegri battuto da Baroni solamente in Lega Pro

Trasferta a Torino per il Milan, contro la squadra di Marco Baroni in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie A. Rossoneri che devono lasciarsi alle spalle l'amarezza della Coppa Italia, con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica. E lo dovranno fare in un campo che, statistiche alla mano, è fra i più indigesti nella storia recente del Diavolo. Dall'altra parte il Toro arriva a questo confronto non certo al massimo dello splendore.

Pronostico Torino Milan, la sfida ai raggi X

Milan che è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio ma che in campionato è imbattuto da 12 partite e che fuori casa non ha mai conosciuto la sconfitta, unica fra le 20 di Serie A. Rossoneri che lontano da San Siro hanno anche la miglior difesa, con sole 3 reti al passivo, come la Roma. Torino che non vince da 5 partite e che perde da 2. E in casa ha già incassato due pesanti ko: 0-3 contro l'Atalanta il 21 settembre e il più recente 1-5 contro il Como del 24 novembre. Ultima gioia il 26 ottobre contro il Genoa (2-1). Granata che hanno la peggior difesa se consideriamo solo le gare casalinghe: 11 gol subiti in 6 partite, come la Fiorentina.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.97 la giocata, mentre il "no goal" ha una quota di poco inferiore, fino a 1.87. Partita considerata da Under 2.5, che infatti paga 1.80 come quota massima, mentre l'Over 2.5 arriva a pagare fino a 2 volte esatte la puntata.

Torino Milan pronostico, le ultime notizie

Milan che recupera Christian Pulisic, che ha giocato gli ultimi 10 minuti della partita contro la Lazio. Non ci sarà Fofana, per il quale Allegri spera di averlo a disposizione contro il Sassuolo. Dopo il turnover ragionato di Coppa Italia rivedremo titolari Gabbia, Modric e Bartesaghi. Squalificato Allegri, in panchina Landucci. Torino che dovrà fare a meno di Giovanni Simeone in attacco con Ngonge e Zapata a contendersi una maglia per affiancare in attacco Adams.

Pronostico Torino-Milan, i precedenti

Confronto numero 201 tra le due squadre con 77 vittorie del Milan, 56 del Torino e 67 pareggi. Se ci limitiamo alle sfide giocate nel capoluogo piemontese l'ago della bilancia si sposta in modo deciso in favore dei granata e fa una certa impressione vedere come il Milan abbia vinto una sola volta a Torino negli ultimi 12 anni, un incredibile 0-7 nel maggio 2021. Torino che ha vinto gli ultimi tre confronti casalinghi mentre il pareggio manca da aprile 2022 (0-0). Massimiliano Allegri ha perso una sola volta in 23 confronti col Torino, nel derby della Mole dell'aprile 2015. Un successo per Baroni contro il Milan ed è nel confronto più recente, quando il tecnico guidava la Lazio ed espugnò San Siro lo scorso 2 marzo (1-2). 7 confronti fra Allegri e Baroni con 5 vittorie del tecnico livornese contro un solo successo per il fiorentino, in un derby toscano di 22 anni fa: Carrarese-Aglianese 2-1, Lega Pro Seconda Divisione. Un pareggio, il più recente Verona-Juventus 2-2 nel febbraio 2024.

Leao marcatore Torino Milan, il portoghese ha già colpito i granata come punta centrale

5 reti in 9 partite giocate in campionato, mai visto un Leao così. E pur avendo saltato diverse partite, il portoghese è già lì a contendersi il titolo di capocannoniere. Allegri non ha fatto altro che ricollocarlo come centravanti, ruolo che ha ricoperto con le maglie di Sporting CP e Lille. Ed è ovviamente il numero 10 rossonero tra i più accreditati a finire nel tabellino dei marcatori. Certo, i numeri contro i granata sono poco rassicuranti: solo un gol segnato in 15 confronti. Nel gennaio 2021 a San Siro. Per inciso, in quell'occasione, Leao fu schierato come punta centrale.

