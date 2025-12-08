Torino Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Torino in una sfida valida per la 14ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dalla sconfitta contro la Lazio che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia già agli ottavi di finale. Testa ora al campionato, rimasto l'unico obiettivo. E c'è un primo posto da mantenere e consolidare, in una trasferta storicamente complicata, che ha visto il Diavolo cadere negli ultimi tre confronti giocati all'Olimpico-Grande Torino.

Marcatore Torino Milan, Pulisic si riprende la maglia da titolare

Nelle due gare giocate in sei giorni contro la Lazio, Capitan America ha giocato solo i 10 minuti finali di Coppa Italia ed è atteso al grande ritorno dal 1'. Con lui in campo è sempre un'altra storia e quest'anno, giocando in posizione più centrale, il suo contributo sotto porta si sta rivelando notevole: media di una rete ogni 84' in campionato. Contro il Torino segnò il suo primo gol a San Siro ed è fra i candidati principali ad essere l'uomo della partita.

Pronostico marcatore Torino Milan: PULISIC
netbet3.25info
bet3652.87info
eurobet3.00info
sisal2.90info
Pronostico marcatore Torino Milan, Rabiot e l'aria dei derby che furono

La sua presenza in campo si fa sentire e i numeri lo dimostrano: in campionato 6 presenze con 5 vittorie e un pareggio. Gli manca solo una cosa: il gol. Con Allegri ai tempi della Juventus ci ha abituato bene, deve solo sbloccarsi. In carriera, Rabiot ha incrociato il Toro in tanti derby e in uno di essi ha anche segnato, chiudendo una spettacolare stracittadina terminata 4-2 nel febbraio 2023. 

Scommesse marcatore Torino Milan: RABIOT SEGNA
starcasino4.80info
admiralbet4.75info
vincitu5.10info
netwin4.50info
Leao marcatore Torino Milan, il portoghese ha già colpito i granata come punta centrale

5 reti in 9 partite giocate in campionato, mai visto un Leao così. E pur avendo saltato diverse partite, il portoghese è già lì a contendersi il titolo di capocannoniere. Allegri non ha fatto altro che ricollocarlo come centravanti, ruolo che ha ricoperto con le maglie di Sporting CP e Lille. Ed è ovviamente il numero 10 rossonero tra i più accreditati a finire nel tabellino dei marcatori. Certo, i numeri contro i granata sono poco rassicuranti: solo un gol segnato in 15 confronti. Nel gennaio 2021 a San Siro. Per inciso, in quell'occasione, Leao fu schierato come punta centrale.

Torino Milan pronostico: LEAO MARCATORE
marathonbet2.80info
goldbet2.70info
starvegas2.70info
planetwin3652.75info
