Pronostico Napoli-Milan, inedito di Supercoppa. Attacco in crisi contro difesa da rivedere

vedi letture

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo in campionato, che è costato il primo posto in classifica, il Milan si proietta alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. I rossoneri ci arrivano da detentori del trofeo e partecipano in qualità di finalisti dell'ultima Coppa Italia. In semifinale arriva il Napoli di Antonio Conte, in qualità di vincitore dell'ultima Serie A. Le due squadre si sono già sfidate a fine settembre con la squadra di Massimiliano Allegri capace di vincere per 2-1 e giocando per oltre mezz'ora in 10. Partenopei che avranno pertanto una motivazione in più per mettere in difficoltà il Diavolo.

Pronostico Napoli Milan, la sfida ai raggi X

Momento difficile per il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive e senza gol all'attivo. I tanti infortuni e la sequenza di incontri ravvicinati stanno mettendo in difficoltà gli azzurri, che nelle ultime 4 partite contando tutte le competizioni hanno sempre subito almeno un gol. Milan che sta evidenziando delle problematiche in difesa: nelle ultime 2 partite sono state incassate 4 reti e in precedenza è arrivata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia. Preoccupa l'approccio nelle partite recenti: sia contro il Sassuolo che contro il Torino, la squadra di Allegri è andata sotto di un gol nel primo quarto d'ora di gioco.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a1.91 volte esatte la giocata, di fatto equivalente al "no goal". Differenze di quote fra Under e Over 2.5 dove l'eventualità di una partita con oltre 2 reti è pagata fino a 2.30 volte la giocata, mentre 1.62 è la quota massima per un Under 2.5

Napoli Milan pronostico, le ultime notizie

Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Santiago Gimenez. Potrebbe esserci poi in attacco anche un'altra assenza, vale a dire quella di Rafael Leao, che è alle prese con un'infiammazione. Assente Matteo Gabbia, infortunatosi nel corso della partita contro il Sassuolo. Recupera invece Fofana. Il Napoli ritroverà Romelu Lukaku tra i convocati per la Supercopppa. Buone notizie anche da Lobotka e Gutierrez, già tornati a Udine e con minuti importanti nelle gambe, mentre si rivedrà pure Juan Jesus, rimasto fuori dall’ultima trasferta di campionato. Restano quattro gli assenti: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, ancora ai box.

Pronostico Napoli-Milan, i precedenti

Confronto numero 179 fra le due squadre con il Milan vincente in 71 occasioni contro le 53 del Napoli. Sono 54 invece i pareggi. Si tratta del primo confronto in asssoluto in Supercoppa Italiana. Del Milan la vittoria più recente, 2-1 a San Siro il 28 settembre. Napoli che ha vinto invece il 30 marzo al "Maradona" col medesimo risultato. Il pareggio manca da più tempo: 2-2 a Napoli nell'ottobre 2023. Antonio Conte è in vantaggio su Massimiliano Allegri negli scontri diretti: 5 vittorie a 2 con 2 pareggi.

Marcatore Napoli Milan, Pulisic già letale in campionato

Un gol ogni 69' per Christian Pulisic in tutte le compteizioni. 9 reti segnate in 13 partite, di cui solo 7 da titolare. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista è riuscito ad arrampicarsi fino al secondo posto della classifica dei marcatori in Serie A. Pensate se avesse giocato tutte le partite. Nei suoi 5 precedenti contro il Napoli ha segnato anche un gol, nella sfida più recente vinta per 2-1. In quella serata Capitan America aveva anche servito un assist per Saelemaekers.

Napoli-Milan pronostico: UNDER 2,5 1.58 info 1.61 info 1.60 info 1.58 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan

