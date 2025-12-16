Quote risultato esatto Napoli Milan
Il Milan giocherà contro il Napoli per la semifinale di Supercoppa Italiana. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Napoli-Milan con i rossoneri che puntano a rialzare la testa dopo il deludente pareggio in campionato contro il Sassuolo, che è costato al Diavolo il primo posto in classifica.
Quote risultato esatto Napoli Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Napoli Milan più giocato online. Si tratta del pareggio al 90' per 0-0. Risultato in controtendenza rispetto agli ultimi confronti diretti, basti pensare che l'ultimo Napoli-Milan a reti bianche risale a gennaio 2019. Anche il pareggio è un risultato poco frequente nella storia recente di questa partita, essendo capitato solo 2 volte nelle ultime 13 partite.
Quote risultato esatto Napoli-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Napoli-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio al 90': 0-0/1-1.
