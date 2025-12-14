Milan Sassuolo quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Sassuolo in una sfida valida per la 15ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dalla vittoria in rimonta sul Torino, da 2-0 per i granata a 2-3 per la squadra di Massimiliano Allegri, che si mantiene in testa al campionato, rimasto l'unico obiettivo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Attenzione ai neroverdi, storicamente avversario molto fastidioso che ha portato non pochi dispiaceri al Diavolo

Marcatore Milan Sassuolo, Pulisic si riprende la maglia da titolare

Un gol ogni 63' per Christian Pulisic in questa Serie A. 7 reti segnate in 9 partite, cinque delle quali sono però solamente spezzoni. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista è riuscito ad arrampicarsi fino al primo posto della classifica dei marcatori. Pensate se avesse giocato tutte le partite. Nei suoi 3 precedenti contro il Sassuolo ha segnato anche un gol, peraltro decisivo, nel dicembre 2023.

Pronostico marcatore Milan Sassuolo: PULISIC
admiralbet2.30info
starcasino2.35info
bet3652.37info
eurobet2.30info
Pronostico marcatore Milan Sassuolo, Nkunku alla ricerca del primo gol

Arrivato per 37 milioni (più 5 di eventuali bonus), Nkunku si sta rivelando fin qui un buco nell'acqua. Dalla condizione fisica approssimativa al momento del suo arrivo, alle difficoltà tattiche delle ultime settimane. Nonostante il francese sia ultimamente impiegato con continuità non riesce a trovare la via del gol e fa fatica persino a concludere a rete. Qualche segnale incoraggiante è arrivato nel finale della partita contro il Torino, quando il Milan è stato capace di ribaltarla. Ma non basta. Allegri gli sta dimostrando fiducia, i compagni di squadra hanno ammesso che faranno di tutto per aiutarlo. Che sia l'occasione buona per sbloccarsi?

Scommesse marcatore Milan Sassuolo: NKUNKU SEGNA
snai2.40info
betflag2.35info
vincitu2.67info
lottomatica2.50info
Rabiot marcatore Milan Sassuolo, il francese ha rotto il ghiaccio

Il suo impatto dall'arrivo al Milan è stato notevole, Adrien Rabiot è un giocatore imprescindibile per il gioco di Massimiliano Allegri e la partita contro il Torino l'esempio perfetto. Sotto di due reti, il Diavolo sembrava destinato all'ennesimo ko in casa granata quando il francese ha preso per mano la squadra e con una gran botta da lontano ha riaperto la partita. Da lì è stato tutt'altro Milan. Un leader vero e un giocatore di grande esperienza nonché di qualità tecniche indiscusse. Gli mancava solamente il gol che finalmente è arrivato. Con Allegri è stato capace di toccare persino la doppia cifra e chissà che non si ripeta anche in rossonero.

Milan Sassuolo pronostico: RABIOT MARCATORE
betflag3.45info
sisal3.50info
betsson3.75info
williamhill3.41info
