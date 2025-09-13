Pronostico Milan-Bologna, si torna con i nuovi acquisti: Allegri non ha mai perso con i rossoblù

Mercato finito, settimana internazionale finita, si torna al campionato. A San Siro arriva il Bologna per la terza giornata di Serie A. Rossoneri che dopo il passo falso contro la Cremonese vogliono regalarsi i primi punti davanti al proprio pubblico. Percorso simile fin qui dei felsinei, sconfitti all'esordio e vincenti nella seconda giornata.

Pronostico Milan Bologna, la sfida ai raggi X

Quattro mesi dopo la finale di Coppa Italia vinta dai felsinei, le due squadre tornano a sfidarsi. Inizio stagione fin qui identico, con una vittoria e una sconfitta a testa. Rossoneri che dopo un buon inizio in Coppa Italia contro il Bari hanno clamorosamente perso la prima partita di campionato contro la Cremonese. Il successo di Lecce ha reso la pausa nazionali più serena e nel frattempo sono arrivati ulteriori rinforzi come Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Bologna che è partito con una sconfitta all'Olimpico contro la Roma ma subito è arrivata la reazione al Dall'Ara contro il Como, partita decisa da Riccardo Orsolini. E intanto anche i felsinei hanno abbracciato un giocatore dal Marsiglia, ossia Jonathan Rowe.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è più probabile (1.80) a differenza del segno No Goal (1.95). Per quello che riguarda il numero di goal segnati nell'arco dei novanta minuti c'è grande incertezza: l'Over e l'Under2,5 si equivalgono in quasi tutti i bookmakers, salvo qualche eccezione che favorisce una partita con più di 2.5 reti (1.98 rispetto all'1.88 dell'Under 2.5).

Milan-Bologna pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di domani, ci si attende un Milan schierato col 3-5-2, modulo che è destinato a essere quello base di Massimiliano Allegri per questa stagione. Non ce la farà Rafa Leao, infortunatosi in Coppa Italia contro il Bari. Il portoghese non è stato nemmeno convocato dal Portogallo e il problema al polpaccio non è ancora stato risolto. Difficile vedere Nkunku in campo dal 1' quindi con ogni probabilità spazio a Santi Gimenez affiancato da Pulisic. A centrocampo attenzione a Estupinan, rientrato dall'Ecuador con un sovraccarico muscolare. Potrebbe essere l'occasione per Bartesaghi. Bologna che ha perso l'ex Pobega, lesione al retto femorale. Infortunati anche Immobile e Sulemana. Italiano proporrà il suo 4-2-3-1 con Castro a guidare l'attacco, supportato con ogni probabilità da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

Pronostico Milan-Bologna, i precedenti

Confronto numero 190 tra le due squadre, con 88 vittorie del Milan, 47 pareggi e 54 vittorie del Bologna. Il precedente più fresco è quello dello scorso 14 maggio, con la vittoria in finale di Coppa Italia della squadra di Vincenzo Italiano con gol di Ndoye. Limitandoci alle sfide giocate a San Siro da 9 anni non c'è storia: dalla vittoria del gennaio 2016 del Bologna, firmata Giaccherini, il Milan ha vinto 7 volte e pareggiato 2. Interessante la statistica che vede Massimiliano Allegri mai sconfitto in 24 precedenti col Bologna: per lui 17 vittorie e 7 pareggi. Vincenzo Italiano invece non ha mai pareggiato contro il Milan: 5 vittorie e 6 sconfitte. Il confronto fra i due allenatori è in favore del livornese: 6 vittorie contro una sola di Italiano e un pareggio.

Milan-Bologna pronostico, Gimenez sfrutterà l'occasione?

Con l'infortunio di Rafa Leao, Massimiliano Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A e una serie di prestazioni non sempre all'altezza. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Certo, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, a secco nelle prime due uscite e con la società che ha provato fino all'ultimo di scambiarlo con Artem Dovbyk. Gimenez ha rifiutato, giurando amore al Milan. Ora però deve conquistare allenatore, dirigenza e tifosi.

