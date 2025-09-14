Milan Bologna quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Bologna per la terza giornata di Serie A. Rossoneri che devono dare continuità alla vittoria di Lecce. L'ultimo confronto contro i felsinei è stato terribilmente doloroso per il Diavolo, nella finale di Coppa Italia dello scorso 14 maggio.

Marcatore Milan Bologna, Gimenez sfrutterà l'occasione?

Con l'infortunio di Leao, Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A. Ma due di essi proprio al Bologna. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Certo, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, a secco nelle prime due uscite e con la società che ha provato fino all'ultimo di scambiarlo con Artem Dovbyk. Gimenez ha rifiutato, giurando amore al Milan. Ora però deve conquistare allenatore, dirigenza e tifosi.

Pronostico marcatore Milan Bologna: GIMENEZ 2.60 info 2.50 info 2.60 info 2.20 info

Pronostico marcatore Milan Bologna, Pulisic ha già colpito 2 volte

Nella storia di Milan-Bologna, fra i marcatori contemporanei, c'è Christian Pulisic che ha colpito i felsinei per ben due volte. Lo statunitense ha messo la firma nell'ultimo successo contro la squadra di Vincenzo Italiano, lo scorso 9 maggio mentre il suo primo gol coincide con la sua prima marcatura in Serie A, il 21 agosto 2023 in una partita vinta dai rossoneri al Dall'Ara per 0-2. Capitan America ha già colpito in questo torneo, segnando al Lecce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Milan Bologna pronostico: PULISIC MARCATORE 3.15 info 3.15 info 3.15 info 3.10 info

Rabiot marcatore Milan-Bologna, il francese è pronto alla partenza col botto?

Grande attenzione attorno ad Adrien Rabiot, acquisto dell'ultimo giorno di mercato che rinforza il centrocampo, dopo l'infortunio subito da Jashari. Il francese è un pallino di Massimiliano Allegri, che ha insistito per il suo acquisto e non è da escludere per questo il suo impiego nonostante sia arrivato a Milano solamente nella giornata di mercoledì. Una mezzala fisica, abile nell'inserimento e che proprio col tecnico livornese ha dato il meglio di sé sotto il profilo realizzativo. Il ritmo partita non gli manca, avendo già esordito in questa stagione col Marsiglia.

Scommesse marcatore Milan Bologna: RABIOT SEGNA 5.60 info 5.25 info 5.00 info 5.40 info

