Milan Bologna quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Bologna per la terza giornata di Serie A. Rossoneri che devono dare continuità alla vittoria di Lecce. L'ultimo confronto contro i felsinei è stato terribilmente doloroso per il Diavolo, nella finale di Coppa Italia dello scorso 14 maggio.
Marcatore Milan Bologna, Gimenez sfrutterà l'occasione?
Con l'infortunio di Leao, Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A. Ma due di essi proprio al Bologna. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Certo, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, a secco nelle prime due uscite e con la società che ha provato fino all'ultimo di scambiarlo con Artem Dovbyk. Gimenez ha rifiutato, giurando amore al Milan. Ora però deve conquistare allenatore, dirigenza e tifosi.
Pronostico marcatore Milan Bologna, Pulisic ha già colpito 2 volte
Nella storia di Milan-Bologna, fra i marcatori contemporanei, c'è Christian Pulisic che ha colpito i felsinei per ben due volte. Lo statunitense ha messo la firma nell'ultimo successo contro la squadra di Vincenzo Italiano, lo scorso 9 maggio mentre il suo primo gol coincide con la sua prima marcatura in Serie A, il 21 agosto 2023 in una partita vinta dai rossoneri al Dall'Ara per 0-2. Capitan America ha già colpito in questo torneo, segnando al Lecce pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.
Rabiot marcatore Milan-Bologna, il francese è pronto alla partenza col botto?
Grande attenzione attorno ad Adrien Rabiot, acquisto dell'ultimo giorno di mercato che rinforza il centrocampo, dopo l'infortunio subito da Jashari. Il francese è un pallino di Massimiliano Allegri, che ha insistito per il suo acquisto e non è da escludere per questo il suo impiego nonostante sia arrivato a Milano solamente nella giornata di mercoledì. Una mezzala fisica, abile nell'inserimento e che proprio col tecnico livornese ha dato il meglio di sé sotto il profilo realizzativo. Il ritmo partita non gli manca, avendo già esordito in questa stagione col Marsiglia.
