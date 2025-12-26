Quote risultato esatto Milan Verona
Il Milan giocherà contro il Verona per la 17ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Verona, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Verona con i rossoneri che devono rialzare la testa dopo gli ultimi pessimi risultati fra campionato e Supercoppa Italiana che hanno visto un pareggio casalingo contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Napoli.
|9.00
|info
|8.20
|info
|8.50
|info
|9.00
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Verona il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Verona più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che segue la tendenza degli ultimi scontri diretti, con il Milan che ha vinto le ultime 9 sfide, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni.
|6.25
|info
|6.25
|info
|5.80
|info
|6.00
|info
Quote risultato esatto Milan-Verona, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Verona è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 2-0/3-0/4-0.
|3.25
|info
|3.17
|info
|2.95
|info
|3.00
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati