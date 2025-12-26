Quote risultato esatto Milan Verona

di Lorenzo Zoppi

Il Milan giocherà contro il Verona per la 17ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Verona, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Verona con i rossoneri che devono rialzare la testa dopo gli ultimi pessimi risultati fra campionato e Supercoppa Italiana che hanno visto un pareggio casalingo contro il Sassuolo e la sconfitta contro il Napoli.

Pronostico risultato esatto Milan Verona: 2-1
vincitu9.00info
williamhill8.20info
betflag8.50info
netbet9.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Milan Verona il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Verona più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che segue la tendenza degli ultimi scontri diretti, con il Milan che ha vinto le ultime 9 sfide, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni.

Pronostico risultato esatto Milan-Verona: 2-0
admiralbet6.25info
netwin6.25info
starcasino5.80info
bet3656.00info
Quote risultato esatto Milan-Verona, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Verona è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 2-0/3-0/4-0.

Milan Verona risultato esatto: 2-0/3-0/4-0
betsson3.25info
bwin3.17info
betflag2.95info
sisal3.00info
