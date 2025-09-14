Quote risultato esatto Milan Bologna
Il Milan giocherà a San Siro contro il Bologna per la terza giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Bologna, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Bologna con i rossoneri che a nostro parere potrebbero dare continuità al successo ottenuto a Lecce prima della pausa nazionali.
|8.50
|info
|8.50
|info
|9.00
|info
|8.50
|info
|fino a 565 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 525 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
|info
|fino a 7.050 euro, con 7.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Bologna, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Bologna più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo considerando i recenti precedenti e l'attuale trend delle due squadre.
|6.00
|info
|6.60
|info
|6.20
|info
|6.60
|info
Quote risultato esatto Milan Bologna, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Bologna è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su una partita a favore dei rossoneri ma di misura, fino ad arrivare anche a un pareggio. I rossoneri del resto hanno una rosa qualitativamente superiore e devono vincere per restare sulla scia delle big. Attenzione però, perché il Bologna ha già dimostrato di saper fare male al Diavolo.
|4.00
|info
|4.00
|info
|3.81
|info
|4.00
|info
