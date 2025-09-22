Quote risultato esatto Milan Lecce
Il Milan giocherà a San Siro contro il Lecce per il secondo turno di Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Lecce, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Lecce con i rossoneri che a nostro parere potrebbero dare continuità ai successi ottenuti in campionato, tre di fila, senza subire reti. E contemporaneamente osservando il trend dei salentini, ultimi in classifica in campionato e che difficilmente daranno priorità alla coppa nazionale.
|7.75
|info
|7.30
|info
|7.60
|info
|7.50
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Lecce, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Lecce più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Questo considerando come il Milan nelle ultime tre partite di campionato non abbia mai incassato reti e al tempo stesso come la squadra di Eusebio Di Francesco abbia difficoltà a trovare la porta avversaria, con appena 2 gol all'attivo nelle prime 4 giornate di Serie A.
|6.20
|info
|8.00
|info
|6.40
|info
|6.20
|info
Quote risultato esatto Milan Lecce, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Lecce è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan che oscilla tra il 2-0 e il 3-0. Rossoneri che del resto hanno una rosa qualitativamente superiore e che a differenza del Lecce puntano seriamente alla Coppa Italia, non avendo quest'anno competizioni internazionali da giocare.
|2.55
|info
|3.51
|info
|3.11
|info
|3.75
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati