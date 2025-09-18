Udinese Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro l'Udinese per la quarta giornata di Serie A. Rossoneri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che darebbe un importante slancio per la corsa al titolo. L'ultimo confronto contro i friulani in trasferta è stato estremamente positivo, coincidendo con la miglior vittoria esterna dello scorso torneo: con Sergio Conceiçao in panchina e nella gara in cui fu varato il 3-4-3 arrivò uno 0-4 senza appello.
Marcatore Udinese Milan, ultimo treno per Gimenez?
Con l'infortunio di Leao, Allegri sta puntando da inizio campionato su Santiago Gimenez, nonostante il messicano fosse stato messo sul mercato. Il Bebote ha l'occasione per far ricredere sia il tecnico che la dirigenza, che nell'ultima finestra di mercato ha provato a scambiarlo con Dovbyk. Nelle prime tre uscite, Gimenez non è riuscito a segnare, vedendosi annullati due gol contro Cremonese e Lecce, apparendo anche poco sereno come si evince dai gol falliti contro il Bologna. Udine potrebbe essere l'ultima grande chance, considerando che Leao potrebbe essere a disposizione dalla prossima partita contro il Napoli e inoltre c'è un Nkunku che potrebbe anch'egli essere utilizzato come prima punta.
Pronostico marcatore Udinese Milan, Pulisic non ha ancora segnato ai friulani
Dal suo arrivo al Milan, Pulisic ha segnato fra campionato e Coppa Italia a 17 squadre. Tra le poche squadre a cui Capitan America non è riuscito a segnare c'è proprio l'Udinese. In tre partite giocate però, lo statunitense ha sempre vinto e anche fornito due assist, uno dei quali decisivo nell'1-0 di Chukwueze di ottobre 2024. Pur giocando 2 partite su 3 di questo campionato a mezzo servizio, Pulisic è riuscito a segnare un gol a Lecce e attenzione alla sua pericolosità tra le linee.
Nkunku marcatore Udinese-Milan, il francese ha già dato un primo assaggio della sua classe
Grande attenzione attorno a Christiopher Nkunku acquisto degli ultimi giorni di mercato che ha rinforzato l'attacco, dopo l'infortunio subito da Leao. Il francese in soli 5 minuti giocati contro il Bologna ha già dimostrato doti tecniche non indifferenti, procurandosi subito un calcio di rigore poi annullato dall'arbitro dopo l'inspiegabile richiamo del VAR. Resta negli occhi di tutti il suo stop di petto a raccogliere un traversone e il suo seminare il panico tra i difensori avversari. Se torna quello di Lipsia ci sarà da divertirsi, ma anche al Chelsea, se pur a mezzo servizio, è riuscito a mettere a referto nell'ultima stagione 15 reti.
