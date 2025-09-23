Milan Lecce quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Lecce per il secondo turno di Coppa Italia. Rossoneri che senza coppe europee punteranno più forte che mai sulla coppa nazionale, che manca in bacheca dal 2003. Partita che arriva in un buon momento e contro un avversario al contrario in grande difficoltà, che difficilmente metterà questa competizione come priorità.
Marcatore Milan Lecce, è l'occasione per Nkunku
Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto 33 minuti lasciando tuttavia ottime sensazioni. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha già fatto vedere grandi doti. Pur non essendo riuscito a mantenere le aspettative al Chelsea, nella scorsa stagione ha saputo mettere a referto 15 reti. La vetrina della Coppa Italia è l'occasione per poterlo vedere meglio e il suo impiego dal primo minuto è possibile. Ci sono tutte le condizioni per far bene.
Pronostico marcatore Milan Lecce, Loftus-Cheek ha già colpito in Salento qualche settimana fa
Milan-Lecce può essere l'occasione per Ruben Loftus-Cheek per tornare fra i titolari. L'arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista con caratteristiche fisiche simili, lo ha relegato al ruolo di alternativa. Va detto tuttavia che le sue prime uscite sotto la gestione Allegri sono state confortanti, con l'inglese che è stato finalmente impiegato da mezz'ala, ma all'occorrenza anche come trequartista. Proprio lui ha sbloccato la partita di campionato contro il Lecce dello scorso 29 agosto con un bel colpo di testa. Non segna a San Siro da aprile 2024, contro lo Slavia Praga in Europa League. Questa è l'occasione per sbloccarsi.
Gimenez marcatore Milan-Lecce, riuscirà il messicano a sbloccarsi prima del ritorno di Leao?
Potrebbe partire dalla panchina Santiago Gimenez. Semplice turnover per dar modo a chi, come Nkunku, deve ancora mettere minuti sulle gambe. Ma non è da escludere l'impiego del messicano, considerando che, stando alle parole di Massimiliano Allegri, Rafa Leao dovrebbe fare il suo ritorno per la prossima partita contro il Napoli. Il Bebote è ancora a secco, evidentemente bloccato psicologicamente. Fin qui gol sbagliati, anche facili e reti annullate. Servirebbe solamente sbloccarsi: che sia la Coppa Italia l'occasione?
