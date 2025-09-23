Milan Lecce quote marcatore

vedi letture

Il Milan giocherà contro il Lecce per il secondo turno di Coppa Italia. Rossoneri che senza coppe europee punteranno più forte che mai sulla coppa nazionale, che manca in bacheca dal 2003. Partita che arriva in un buon momento e contro un avversario al contrario in grande difficoltà, che difficilmente metterà questa competizione come priorità.

Marcatore Milan Lecce, è l'occasione per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto 33 minuti lasciando tuttavia ottime sensazioni. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha già fatto vedere grandi doti. Pur non essendo riuscito a mantenere le aspettative al Chelsea, nella scorsa stagione ha saputo mettere a referto 15 reti. La vetrina della Coppa Italia è l'occasione per poterlo vedere meglio e il suo impiego dal primo minuto è possibile. Ci sono tutte le condizioni per far bene.

Pronostico marcatore Milan Lecce: NKUNKU 2.25 info 2.29 info 2.29 info 2.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico marcatore Milan Lecce, Loftus-Cheek ha già colpito in Salento qualche settimana fa

Milan-Lecce può essere l'occasione per Ruben Loftus-Cheek per tornare fra i titolari. L'arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista con caratteristiche fisiche simili, lo ha relegato al ruolo di alternativa. Va detto tuttavia che le sue prime uscite sotto la gestione Allegri sono state confortanti, con l'inglese che è stato finalmente impiegato da mezz'ala, ma all'occorrenza anche come trequartista. Proprio lui ha sbloccato la partita di campionato contro il Lecce dello scorso 29 agosto con un bel colpo di testa. Non segna a San Siro da aprile 2024, contro lo Slavia Praga in Europa League. Questa è l'occasione per sbloccarsi.

Milan Lecce pronostico: LOFTUS-CHEEK MARCATORE 3.05 info 3.00 info 3.20 info 3.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Gimenez marcatore Milan-Lecce, riuscirà il messicano a sbloccarsi prima del ritorno di Leao?

Potrebbe partire dalla panchina Santiago Gimenez. Semplice turnover per dar modo a chi, come Nkunku, deve ancora mettere minuti sulle gambe. Ma non è da escludere l'impiego del messicano, considerando che, stando alle parole di Massimiliano Allegri, Rafa Leao dovrebbe fare il suo ritorno per la prossima partita contro il Napoli. Il Bebote è ancora a secco, evidentemente bloccato psicologicamente. Fin qui gol sbagliati, anche facili e reti annullate. Servirebbe solamente sbloccarsi: che sia la Coppa Italia l'occasione?

Scommesse marcatore Milan Lecce: GIMENEZ SEGNA 2.00 info 2.05 info 2.03 info 2.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan