Quote risultato esatto Juventus Milan
Il Milan giocherà all'Allianz Stadium contro la Juventus per la sesta giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Juventus Milan con i rossoneri che sono chiamati a confermarsi, dopo la grande vittoria contro il Napoli, per lunghi tratti in dieci contro undici.
|8.75
|info
|8.80
|info
|8.90
|info
|8.90
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Juventus Milan, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Juventus Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo considerando anche il trend attuale dei bianconeri, che hanno pareggiato le ultime 4 partite fra campionato e Champions League. Segno X che non è ancora capitato al Milan, tuttavia l'insidia della trasferta torinese porta a giocare questo risultato.
|6.00
|info
|5.60
|info
|5.80
|info
|6.50
|info
Quote risultato esatto Juventus Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Juventus-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con Santiago Gimenez in rete. Pertanto grande fiducia nei confronti dell'attaccante messicano, nonostante l'inizio complicato che lo sta vedendo ancora a secco in Serie A.
|3.46
|info
|4.04
|info
|3.88
|info
|4.05
|info
