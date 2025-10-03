Quote risultato esatto Juventus Milan

Il Milan giocherà all'Allianz Stadium contro la Juventus per la sesta giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Juventus Milan con i rossoneri che sono chiamati a confermarsi, dopo la grande vittoria contro il Napoli, per lunghi tratti in dieci contro undici.

Pronostico risultato esatto Juventus Milan: 0-1
netwin8.75info
bet3658.80info
vincitu8.90info
admiralbet8.90info
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Juventus Milan, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Juventus Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo considerando anche il trend attuale dei bianconeri, che hanno pareggiato le ultime 4 partite fra campionato e Champions League. Segno X che non è ancora capitato al Milan, tuttavia l'insidia della trasferta torinese porta a giocare questo risultato.

Pronostico risultato esatto Juventus-Milan: 1-1
betsson6.00info
williamhill5.60info
eurobet5.80info
bwin6.50info
Quote risultato esatto Juventus Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Juventus-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con Santiago Gimenez in rete. Pertanto grande fiducia nei confronti dell'attaccante messicano, nonostante l'inizio complicato che lo sta vedendo ancora a secco in Serie A.

Juventus Milan risultato esatto: 1-1/1-2
domusbet3.46info
starvegas4.04info
marathonbet3.88info
lottomatica4.05info
