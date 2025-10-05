Juventus Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Juventus per la sesta giornata di Serie A. Rossoneri che si sono presi la vetta della classifica grazie alle quattro vittorie consecutive che hanno riscattato il ko iniziale contro la Cremonese; bianconeri distanti un punto e tre le tre squadre ancora imbattute, assieme ad Atalanta e la già citata Cremonese.

Marcatore Juventus Milan, Leao vuole invertire il trend

La stagione di Rafa Leao è iniziata con un infortunio nell'azione che lo ha portato al gol contro il Bari in Coppa Italia. Allegri lo ha preservato in queste settimane e l'ha gettato nella mischia nel secondo tempo della partita contro il Napoli dove è rimasta nell'immaginario collettivo la sua cavalcata verso l'area con 7 giocatori partenopei a inseguirlo. Storicamente la Juve non ha portato troppo bene al portoghese, che ha segnato solamente un gol e servito un assist in 12 confronti.

Pronostico marcatore Juventus Milan: LEAO 3.65 info 4.50 info 4.00 info 4.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.

Pronostico marcatore Juventus Milan, il ritorno di Rabiot allo Stadium

L'arrivo di Adrien Rabiot ha contribuito a svoltare la stagione del Milan, che con lui in campo ha sempre vinto. Il francese è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, col quale ha giocato le migliori stagioni in bianconero, toccando il record personale di reti nella stagione 2022/23 (11). Proprio per la sua lunga militanza alla Juventus (5 anni, 212 presenze), Rabiot è il giocatore più atteso della partita. Fin qui per lui sempre grandi prestazioni, a cui è mancato solo il gol. Che ci sia il classico graffio dell'ex?

Juventus Milan pronostico: RABIOT MARCATORE 3.32 info 3.45 info 3.50 info 3.50 info

Pulisic marcatore Juventus Milan, Capitan America è capocannoniere

Trequartista a supporto di un'unica punta, ruolo che calza a pennello per Christian Pulisic che dopo 5 giornate è il capocannoniere della Serie A. Già 4 reti e 2 assist in questo campionato, ai quali si aggiungono le 2 reti in altrettante partite di Coppa Italia. Momento magico, prestazioni di altissimo livello. Il bilancio contro la Juventus è di un gol in 5 partite. Rete che risale alla semifinale dell'ultima Supercoppa, in una partita poi vinta per 2-1.

Scommesse marcatore Juventus Milan: PULISIC SEGNA 3.45 info 3.50 info 3.60 info 3.65 info

