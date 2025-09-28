Milan Napoli quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Napoli per la quinta giornata di Serie A. Rossoneri che hanno recuperato terreno grazie alle tre vittorie consecutive che hanno riscattato il ko iniziale contro la Cremonese; partenopei che sono al comando della classifica essendo rimasti gli unici ad aver vinto tutte le partite di campionato.
Marcatore Milan Napoli, occhio al ritorno di Leao
La stagione di Rafa Leao è iniziata con un infortunio nell'azione che lo ha portato al gol contro il Bari in Coppa Italia. Allegri lo ha preservato in queste settimane ed è pronto a gettarlo nella mischia, magari a partita in corso. Storicamente il portoghese ha creato diversi grattacapi al Napoli: 2 gol e 3 assist in 11 partite. L'ultima gioia casalinga del Milan contro i partenopei lo ha visto servire Theo Hernandez per il gol del definitivo 1-0.
|4.10
|info
|4.00
|info
|3.90
|info
|3.84
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
Pronostico marcatore Milan Napoli, Rabiot a caccia del primo gol
Dal suo arrivo, Adrien Rabiot ha sempre giocato titolare. Per Allegri è già imprescindibile e a ragione considerando le grandi prestazioni. Gli manca solo il gol con la maglia rossonera e segnare contro il Napoli, al quale non ha mai segnato nei 10 precedenti, darebbe ancora più gusto. Negli ultimi tre campionati fra Serie A e Ligue 1 ha sempre segnato almeno 5 reti a torneo.
|6.00
|info
|6.00
|info
|6.50
|info
|6.25
|info
Pulisic marcatore Milan-Napoli, i partenopei tra le poche squadre mai colpite da Capitan America
Dal suo arrivo in Italia, Christian Pulisic ha segnato 37 reti. Tante le vittime, mai il Napoli che in 4 precedenti ha subito solamente un assist, nella partita del "Maradona" dell'ottobre 2023 terminata 2-2. In quell'occasione lo statunitense servì Giroud per la rete che sbloccò la partita. Pulisic è il bomber principe del Milan di questa stagione con 5 reti in 6 partite. Fari puntati pertanto su di lui.
|3.50
|info
|3.40
|info
|3.75
|info
|3.40
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati