Pronostico Juventus-Milan, negli scontri Tudor-Allegri non c'è mai stato un pareggio

Battuto il Napoli nella prima prova del nove, il Milan affronterà un altro scontro diretto, questa volta in trasferta. Si va all'Allianz Stadium, contro una Juventus ancora imbattuta e indietro solamente un punto. Troppo presto per definirla sfida scudetto, ma sicuramente indicativa per le ambizioni di entrambe.

Pronostico Juventus Milan, la sfida ai raggi X

La Juventus arriva allo scontro diretto reduce da 4 pareggi consecutivi fra campionato e Champions League. Squadra fin qui sempre in gol mentre da cinque partite incassa almeno un gol, arrivando a subire 3 reti dall'Inter e 4 dal Borussia Dortmund. Milan in stato di grazia: cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia con un solo gol al passivo, peraltro su calcio di rigore. Rossoneri che hanno vinto entrambe le partite giocate in trasferta, contro Lecce e Udinese e senza subire reti. Come la Juve, anche il Milan è andato a segno in tutte le partite giocate.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è più probabile e arriva a pagare fino a 1.80 volte la giocata. La possibilità che una delle due squadre non riesca a segnare (No Goal) è invece offerta a un massimo di 2.05. Over 2.5 considerato meno probabile dell'Under, con la quota più alta assestata a 2.10 mentre l'Over 3.5 arriva a pagare fino a 3.75 volte la posta giocata.

Juventus Milan pronostico, le ultime notizie

Nella partita di Champions League contro il Villarreal, il tecnico bianconero Igor Tudor ha dovuto fare a meno di Bremer e Thuram per infortunio ma c'è ottimismo affinché entrambi recuperino per la partita di campionato. Si è intanto fermato Cabal, che si aggiunge al lungodegente Milik e a Miretti, che dovrebbe invece rientrare solo dopo la pausa nazionali. Milan che perde per squalifica Estupinan, espulso nell'ultimo turno contro il Napoli ed è da valutare Fikayo Tomori, uscito anzitempo. Ancora ai box lo svizzero Jashari.

Pronostico Juventus-Milan, i precedenti

Classico del calcio italiano, confronto numero 229 con 89 vittorie della Juventus, 66 del Milan e 73 pareggi. Gli ultimi confronti giocati a Torino hanno registrato un certo equilibrio, col Milan che ha espugnato lo Stadium nel maggio 2021 e nel maggio 2023. Il risultato più recente è il 2-0 dei bianconeri del 18 gennaio, che ha rotto un digiuno casalingo di oltre 5 anni. Il pareggio manca da aprile 2024. Non c'è mai stato un pareggio tra Igor Tudor e Massimiliano Allegri: il croato ha vinto 3 confronti contro i 2 del livornese. Curiosità: nel confronto fra i due ha sempre vinto chi giocava in casa.

Juventus-Milan pronostico, il grande ritorno di Adrien Rabiot

L'arrivo di Adrien Rabiot ha contribuito a svoltare la stagione del Milan, che con lui in campo ha sempre vinto. Il francese è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, col quale ha giocato le migliori stagioni in bianconero, toccando il record personale di reti nella stagione 2022/23 (11). Proprio per la sua lunga militanza alla Juventus (5 anni, 212 presenze), Rabiot è il giocatore più atteso della partita. Fin qui per lui sempre grandi prestazioni, a cui è mancato solo il gol. Che ci sia il classico graffio dell'ex?

Juventus Milan pronostico: OVER 0,5 1.04 info 6.00 info 1.03 info 1.03 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

