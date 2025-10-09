Pronostico Francia-Azerbaigian, pubblico ostile con Rabiot. Risponderà con un gol?

Finestra internazionale di ottobre decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Molti i milanisti impegnati e destinati ad essere protagonisti la prossima estate in Nord America. Fra questi sicuramente Adrien Rabiot, perno del centrocampo della nazionale francese. Sulla carta i transalpini potrebbero strappare il pass già al termine di questa finestra, servirà vincere entrambe le partite e avere risultati favorevoli dagli altri campi. Si parta con una sfida sulla carta abbordabile, contro l'Azerbaigian che nel ranking FIFA è 124°.

Marcatore Francia Azerbaigian, Rabiot anche contro il suo pubblico?

Lo scorso 9 settembre nella partita giocata al Parc des Princes contro l'Islanda, Rabiot è stato fischiato dallo stadio. Nella casa del Paris Saint-Germain non è stato perdonato a un figlio del vivaio del club il trasferimento al Marsiglia. Didier Deschamps in conferenza stampa si è augurato un atteggiamento meno ostile da parte del pubblico parigino, ribadendo comunque la fiducia al milanista per le qualità in campo e per l'esperienza nell'affrontare situazioni di questo tipo. La risposta migliore la deve dare il campo e cosa ci sarebbe di meglio di un gol per provare a sancire, se non una pace, almeno una tregua? Rabiot non segna con les bleus dallo scorso novembre, quando realizzò una doppietta a San Siro contro l'Italia. Il gol in casa invece manca da due anni, quando fu uno dei marcatori nel 14-0 da record contro Gibilterra.

Scommesse marcatore FRANCIA-AZERBAIGIAN: RABIOT SEGNA 2.90 info 2.95 info 2.80 info 2.90 info

