Pronostico Francia-Azerbaigian, pubblico ostile con Rabiot. Risponderà con un gol?
Finestra internazionale di ottobre decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Molti i milanisti impegnati e destinati ad essere protagonisti la prossima estate in Nord America. Fra questi sicuramente Adrien Rabiot, perno del centrocampo della nazionale francese. Sulla carta i transalpini potrebbero strappare il pass già al termine di questa finestra, servirà vincere entrambe le partite e avere risultati favorevoli dagli altri campi. Si parta con una sfida sulla carta abbordabile, contro l'Azerbaigian che nel ranking FIFA è 124°.
Marcatore Francia Azerbaigian, Rabiot anche contro il suo pubblico?
Lo scorso 9 settembre nella partita giocata al Parc des Princes contro l'Islanda, Rabiot è stato fischiato dallo stadio. Nella casa del Paris Saint-Germain non è stato perdonato a un figlio del vivaio del club il trasferimento al Marsiglia. Didier Deschamps in conferenza stampa si è augurato un atteggiamento meno ostile da parte del pubblico parigino, ribadendo comunque la fiducia al milanista per le qualità in campo e per l'esperienza nell'affrontare situazioni di questo tipo. La risposta migliore la deve dare il campo e cosa ci sarebbe di meglio di un gol per provare a sancire, se non una pace, almeno una tregua? Rabiot non segna con les bleus dallo scorso novembre, quando realizzò una doppietta a San Siro contro l'Italia. Il gol in casa invece manca da due anni, quando fu uno dei marcatori nel 14-0 da record contro Gibilterra.
