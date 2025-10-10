Pronostico USA-Ecuador, va in scena in Texas un derby tutto milanista

Campionati fermi, spazio alle nazionali. La maggior parte sarà impegnata per le qualificazioni ai Mondiali ma c'è anche una percentuale di amichevoli in programma. Tra cui USA-Ecuador, con questi ultimi già qualificati al torneo iridato come paese ospitante. E i sudamericani sono potenzialmente avversari la prossima estate, essendosi qualificati attraverso il maxi girone unico. Una partita che ha un sapore di derby milanista: Christian Pulisic da una parte, Pervis Estupiñán dall'altra.

Marcatore USA Ecuador, Pulisic per scalare la classifica marcatori all time

Dopo aver saltato la CONCACAF Gold Cup per non compromettere la preparazione al Milan, Pulisic è tornato a rispondere alle chiamate della sua nazionale già a settembre, giocando le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone e trovando anche un assist. La rete manca dallo scorso novembre, nella partita vinta contro la Giamaica in Nations League. E nella classifica marcatori all time resta in quinta posizione, a due lunghezze da Eric Wynalda. La vetta è invece ancora distante 25 reti, ma la media partite giocate-gol segnati con la quale Pulisic sta viaggiando è identica al detentore del record Clint Dempsey (0.4 reti a partite). A soli 26 anni, il milanista ha tutto il tempo per frantumare questo primato. Ora serve solo sbloccarsi, l'avversario alla portata e il fattore campo (si giocherà in Texas) vedono Capitan America probabile marcatore.

