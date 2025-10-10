Pronostico Portogallo-Irlanda, quattro mesi dopo riecco Leao. Tornerà a ruggire?
Ottobre internazionale che porterà nuove qualificate ai Mondiali che si terranno la prossima estate in Nord America. Tra le squadre che potrebbero staccare il pass per il torneo iridato c'è il Portogallo: vincere le prossime due partite e avere risultati favorevoli dagli altri campi manderebbe i lusitani alla fase finale già in questa finestra. Si parte dalla sfida di Lisbona contro l'Irlanda e un milanista freme nella selezione di Roberto Martinez: Rafa Leao.
Marcatore Portogallo Irlanda, Leao torna a ruggire?
Dopo aver saltato gli impegni di settembre per infortunio, Leao ritrova la Seleção. L'ultima presenza risale alla finale di UEFA Nations League vinta dal Portogallo contro la Spagna. All'asso del Milan manca ancora il gol, l'ultim,o è stato segnato il 15 novembre, in uno spettacolare 5-1 alla Polonia. In 40 presenze le marcature sono state fin qui appena 5, troppo poco per un giocatore del suo calibro. Segnare contro l'Irlanda, in un momento in cui il giocatore è stato messo in discussione anche dal suo club, potrebbe essere la sua svolta stagionale.
