Pronostico Messico-Colombia, senza la punta titolare può rilanciarsi Santi Gimenez

Qualificazioni ai Mondiali che vanno in scena in queste due settimane ma non solo. In campo anche squadre già qualificate che testeranno le varie formazioni in vista della prossima estate: Messico-Colombia può essere visto di fatto come un anticipo della prossima Coppa del Mondo, con la Tri qualificata di diritto come Paese ospitante e i cafeteros che tornano al torneo iridato dopo 8 anni dopo aver strappato la qualificazione nel maxi girone sudamericano. Occhi su Santi Gimenez, punta della Tri e del Milan che sta sgomitando non solo per una maglia da titolare con i rossoneri ma anche con la sua selezione.

Marcatore Messico Colombia, Gimenez deve convincere il suo ct

Dopo aver vinto la CONCACAF Gold Cup da alternativa a Raul Jimenez, anche le amichevoli di settembre lo hanno visto in campo solamente da subentrato: poco meno di mezz'ora sia contro il Giappone che contro la Corea del Sud. Proprio in quest'ultima partita ha trovato la via del gol, al 94', valida per il 2-2 finale. Per le prossime sfide contro Colombia ed Ecuador, il titolare Jimenez non ci sarà e per il Bebote sarà una grande occasione per guadagnare terreno nelle gerarchie. Per lui fin qui solamente 6 reti in 44 partite con la nazionale: troppo poco per un centravanti. Le ultime prestazioni col Milan sono state rassicuranti, al netto delle difficoltà realizzative. Che questa settimana internazionale possa rilanciarlo?

