Pronostico Messico-Ecuador, che l'aria di casa risvegli Gimenez? Il Bebote rischia il posto
Dopo la figuraccia contro la Colombia sul neutro di Arlington, negli Stati Uniti, il Messico ci riprova e questa volta lo fa davanti al proprio pubblico. A Zapopan la Tri sfiderà l'Ecuador per una sorta di anticipo dei Mondiali. I sudamericani si sono qualificati, il Messico anche in qualità di paese co-organizzatore. Ci sarà tempo per sperimentare e capire quale squadra potrà giocare il torneo. Poteva essere un derby milanista tra Santi Gimenez e Pervis Estupinan, ma l'ecuadoriano difficilmente scenderà in campo, sebbene sia rimasto nel ritiro della selezione dopo l'infortunio rimediato contro gli Stati Uniti.
Marcatore Messico Ecuador, Gimenez deve convincere il suo ct
Dopo aver vinto la CONCACAF Gold Cup da alternativa a Raul Jimenez, anche le amichevoli di settembre lo hanno visto in campo solamente da subentrato: poco meno di mezz'ora sia contro il Giappone che contro la Corea del Sud. Proprio in quest'ultima partita ha trovato la via del gol, al 94', valida per il 2-2 finale. Per le prossime sfide contro Colombia ed Ecuador, il titolare Jimenez non ci sarà e per il Bebote sarà una grande occasione per guadagnare terreno nelle gerarchie. Con la Colombia è andata male, 67 minuti nei quali non è riuscito a incidere. Contro l'Ecuador non può sbagliare e lui stesso ha suonato la carica: "Voltiamo pagina dopo la Colombia, miglioriamo gli errori commessi". Per lui fin qui solamente 6 reti in 45 partite con la nazionale: troppo poco per un centravanti.
