Pronostico USA-Australia, Pulisic deve sbloccarsi dopo 11 mesi senza segnare
Stati Uniti che approfittano di questa settimana internazionale per fare ulteriori test in vista del Mondiale che giocheranno da padroni di casa. E dopo il pareggio contro l'Ecuador ad Austin, gli States sfidano l'Australia che ha strappato nella scorsa finestra internazionale il pass per i Mondiali. Curiosità attorno a Pulisic che nell'ultimo turno è stato impiegato precauzionalmente solo nell'ultimo quarto d'ora considerando anche qualche piccolo guaio fisico. Il giocatore è comunque rimasto a disposizione del ct Mauricio Pochettino.
Marcatore USA Australia, Pulisic scalare la classifica dei marcatori all time
Dopo aver saltato la CONCACAF Gold Cup per non compromettere la preparazione al Milan, Pulisic è tornato a rispondere alle chiamate della sua nazionale già a settembre, giocando le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone e trovando anche un assist. La rete manca dallo scorso novembre, nella partita vinta contro la Giamaica in Nations League. E nella classifica marcatori all time resta in quinta posizione, a due lunghezze da Eric Wynalda. La vetta è invece ancora distante 25 reti, ma la media partite giocate-gol segnati con la quale Pulisic sta viaggiando è identica al detentore del record Clint Dempsey (0.4 reti a partite). A soli 26 anni, il milanista ha tutto il tempo per frantumare questo primato. Ora serve solo sbloccarsi, l'avversario alla portata e il fattore campo (si giocherà in Texas) vedono Capitan America probabile marcatore.
