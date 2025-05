Quote risultato esatto Milan Monza

Il Milan ospiterà il Monza nella 38ª e ultima giornata di Serie A. L'appuntamento è per sabato 24 maggio alle ore 20:45 a San Siro. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Monza ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Monza, con i rossoneri che a nostro parere potrebbero chiudere con una vittoria la loro stagione.

Pronostico risultato esatto Milan Monza: 3-1 10.00 info 10.00 info 10.00 info 10.25 info

Quote risultato esatto Milan Monza, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Monza più giocato online. Si tratta della vittoria per 2-0 dei rossoneri. Questo perché in media, guardando tutti i precedenti, il Milan ha segnato 2 gol a partita contro il Monza. L'esito inoltre riflette anche i pessimi dati della squadra di Nesta che ha la peggior difesa del campionato, con 67 reti subite in 37 partite, e il secondo peggior attacco con 28 gol realizzati.

Pronostico risultato esatto Milan Monza: 2-0 8.75 info 8.75 info 9.19 info 8.40 info

Quote risultato esatto Milan Monza, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan Monza è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. Anche in questo caso, quello più giocato online, si basa su una partita nettamente a favore dei rossoneri e, possibilmente, piena di occasioni. I rossoneri infatti, dopo una stagione così, vorranno sicuramente chiudere nel migliore dei modi. Ma occhio ad Alessandro Nesta che, alla sempre più probabile ultima partita sulla panchina biancorossa, andrà alla ricerca di un successo contro una big per rendere più dolce la retrocessione in Serie B.

Milan Monza quote risultato esatto: 2-2/3-1/3-2 5.29 info 5.65 info 5.25 info





