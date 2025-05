Pronostico Roma-Milan, i rossoneri non perdono in campionato all'Olimpico d 6 anni: le quote

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, al Milan serviranno due vittorie nelle ultime due partite per evitare di stare una stagione senza coppe europee. E il primo appuntamento per i rossoneri sarà lo scontro diretto contro i giallorossi in programma domenica 18 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico. Gara fondamentale. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di agguantare la squadra allenata da Ranieri e mettersi in condizioni di vantaggio grazie agli scontri diretti.

Pronostico Roma Milan, la sfida ai raggi X

Le previsioni della vigilia danno la Roma leggermente favorita, con i giallorossi offerti dai vari book mediamente a 2,30. Per loro successo in casa contro il Milan, in Serie A, manca da 6 anni. Dopo la disastrosa finale di mercoledì le quote del Milan si sono inevitabilmente alzate, ma la vittoria del Milan a 2.90, è indice di una gara difficile, ma non impossibile. I rossoneri hanno infatti vinto 3 delle ultime 4 trasferta di campionato giocate all'Olimpico (1 pareggio), sempre col risultato di 1-2. Il pareggio lo possiamo trovare mediamente a 3,40.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è nettamente favorita (1.55) a differenza del segno No Goal (2.20). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nel'arco dei novanta minuti si prevede una partita entusiasmante: l'Over 2.5 è infatti molto più basso (1.60 circa) rispetto all'esito opposto; Under2,5 (a 2.10 circa). Infine, nella sezione Multigol, SNAI offre un'interessante quota maggiorata: Multigol 1-5 a quota 8,00.

Roma-Milan pronostico, le ultime sulla squadra di Claudio Ranieri

Dopo il ko contro l’Atalanta, la Roma è chiamata a reagire immediatamente in vista del prossimo impegno contro il Milan, gara fondamentale nella lotta per un posto nelle competizioni europee. La formazione allenata da Ranieri dovrà archiviare in fretta l’ultima delusione e sfruttare il vantaggio di giocare in casa per provare a tornare al successo. Tra i pali spazio ancora a Svilar, protagonista di ottime prestazioni nelle ultime uscite. In difesa dovrebbe esserci una retroguardia a tre: Mancini al centro, affiancato da Celik a destra e Ndicka a sinistra. Sulle corsie di centrocampo agiranno verosimilmente Soulé e Angelino, mentre in mezzo al campo toccherà a Koné dirigere le operazioni, supportato da Cristante e Pisilli. In avanti, probabile conferma per il tandem offensivo composto da Shomurodov e Dovbyk.

Pronostico Roma Milan Serie A, i precedenti

Confronto numero 202 tra le due squadre: 53 vittorie della Roma, 63 pareggi e 85 vittorie del Milan. Giallorossi e rossoneri si sono già sfidati due volte in stagione, sempre a San Siro con un pari 1-1 in campionato e un successo milanista in Coppa Italia per 3-1. Limitatamente alle sfide giocate all'Olimpico, l'ultimo confronto mandò la Roma in semifinale di Europa League con un successo 2-1, dopo che i giallorossi avevano espugnato San Siro all'andata. Roma che però non vince in casa in campionato dall'ottobre 2019 (2-1). Milan che ha vinto l'ultima volta nella capitale nel settembre 2023 (1-2) mentre il pari manca dall'aprile 2023. Claudio Ranieri non batte il Milan da ben 13 anni: l'ultima volta fu alla guida dell'Inter, 1-0 nel gennaio 2012.

Roma-Milan pronostico, Leao decisivo come l'ultima volta?

In finale di Coppa non sarà stata una prestazione continua e sempre sopra la media, la sua, ma è comunque stato uno dei pochi a mostrarsi davvero pericolosi e con qualche idea. Il portoghese ha rimandato qualsiasi discorso sul futuro a quando la stagione sarà terminata, col portoghese concentrato solo sul presente e sulla rincorsa ad un posto in europa. E in questa corsa Leao può fare la differenza. La stella portoghese ha già segnato all'Olimpico contro la Roma nell'ultimo scontro diretto in campionato, vinto dai rossoneri 2-1. E domenica proverà a farlo ancora.

Roma Milan pronostico: LEAO MARCATORE 3.75 info 4.00 info 4.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



