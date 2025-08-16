Pronostico Milan-Bari, finalmente si fa sul serio. Come sarà il ritorno di Allegri?

Dopo la sequenza di amichevoli internazionali, stavolta si fa sul serio e la prima partita ufficiale è già un dentro-fuori: Milan-Bari, 1° turno di Coppa Italia. I rossoneri sono la prima big a scendere in campo in questa competizione, dopo il deludente 8° posto dello scorso campionato.

Pronostico Milan Bari, la sfida ai raggi X

Partita sulla carta che non ha storia, considerando la categoria di differenza. Milan che si presenta con molti volti nuovi: sono già sei gli acquisti stagionali con l'ultimo, De Winter, che si aggiunge a Ricci, Modric, Terracciano, Estupinan e Jashari. E soprattutto il cambio in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri chiamato in soccorso dopo il flop targato Fonseca-Conceiçao. Squadra che sta profondamente cambiando, Thiaw è l'ultimo di una lunga lista di giocatori ad aver lasciato i rossoneri. Bari che è reduce da un deludente 9° posto in classifica e che sta rivoluzionando la squadra, affidata a Fabio Caserta. Interessanti alcuni innesti, come il giovane romanista Pagano, il centrocampista austriaco Braunoder, arrivato dal Como o l'esperta punta danese Gytkjaer.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è nettamente più complessa (2.20) a differenza del segno No Goal (1.60). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nell'arco dei novanta minuti si prevede una partita entusiasmante: l'Over 2.5 è quotato (1.50 circa); Under 2,5 (a 2.40 circa).

Milan-Bari pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di domani, ci si attende un Milan che si presenterà con un 4-3-3 fluido pronto ad evolversi in 3-5-2 a seconda delle situazioni. Rafa Leao, già rodato in campionato, dovrebbe partire come punta centrale e a centrocampo è probabile la presenza dei nuovi acquisti Ricci e Jashari dal primo minuto. Pronto a giocare dall'inizio anche l'altro volto nuovo Estupinan sulla corsia sinistra di difesa mentre Modric, arrivato da poco, dovrebbe partire dalla panchina. Attenzione a Pulisic, che ha saltato le ultime due amichevoli per problemi fisici che dovrebbero essere però ormai recuperati.

Pronostico Milan Bari, i precedenti

Confronto numero 77 fra le due squadre con 50 vittorie del Milan, 13 del Bari e altrettanti pareggi. L'ultimo confronto risale a marzo 2011, 1-1 a San Siro con Antonio Cassano, nato e cresciuto a Bari e nel Bari, a segnare il più classico gol dell'ex evitando al Milan una clamorosa sconfitta. Due mesi prima il Milan vinceva la sua ultima partita contro i pugliesi, peraltro in una sfida di Coppa Italia: 3-0 con reti di Ibrahimovic, Merkel e Robinho. Bari che non vince a San Siro da maggio 1995, gol di Sandro Tovalieri.

Milan-Bari pronostico, Leao confermerà il buon pre-campionato?

Massimiliano Allegri sembra puntare forte su Rafa Leao. Il portoghese in questo pre-campionato è stato avvicinato alla porta, giocando di fatto come punta centrale. Un po' per necessità, considerando che l'unica punta Gimenez si è aggregato più tardi, un po' per reale convinzione. Prestazioni di livello e tre reti segnate dal numero 10. Aspettiamo l'esplosione definitiva da tempo, questa stagione, questo ruolo e questo allenatore potrebbero farlo svoltare.

