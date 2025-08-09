Pronostico Chelsea-Milan, ultima amichevole per gli uomini di Allegri. E ci sono due ex

24 ore esatte dopo la partita col Leeds che il Milan scende nuovamente in campo in quella che è l'ultima amichevole che ci conduce alla nuova stagione. Stessa città (Dublino), stesso stadio (Aviva Stadium), stessa ora (16). E avversario della stessa nazionalità, ma alziamo l'asticella. Perché se il Leeds è tornato in Premier League ora c'è il Chelsea fresco campione del mondo per club e che è pronto a recitare un ruolo da protagonista in questo 2025/26.

Pronostico Chelsea Milan, la sfida ai raggi X

Come contro Arsenal e Liverpool, i rossoneri non godono dei favori del pronostico e non potrebbe essere altrimenti per una serie di fattori: il Chelsea come scritto è campione del mondo in carica, ha un gruppo collaudato e ha attinto ancora una volta in modo massiccio al calciomercato, prendendo tutti i migliori giovani su piazza: sono 280 i milioni spesi per vestire di blu Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap, Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr e Kendry Paez con questi ultimi due mandati a Strasburgo a farsi le ossa. Milan in via di completamento con diversi pezzi ancora mancanti. E di fatto in una sorta di anno zero in cui i meccanismi sono ancora da affinare. Tuttavia, contro le già citate Arsenal e Liverpool i rossoneri hanno destato buone impressioni e lo stile di gioco offensivo del Chelsea potrebbe prestarsi benissimo alle armi di Massimiliano Allegri.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è nettamente favorita (1.40) a differenza del segno No Goal (2.60). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nel'arco dei novanta minuti si prevede una partita entusiasmante: l'Over 2.5 è quotato (1.30 circa); Under 2,5 (a 2.60 circa)

Chelsea-Milan pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di domani, si attende un turnover importante considerando le sole 24 ore di differenza tra una partita e un'altra. Quel che non dovrebbe cambiare è l'assetto tattico, pertanto un 4-3-3 fluido che si evolve in un 3-5-2 a seconda delle situazioni. Difficile aspettarsi più di un breve spezzone da Luka Modric e Santiago Gimenez, che si sono aggregati al gruppo solamente martedì 5 e pertanto a corto di preparazione. Curiosità attorno agli ex della sfida, che potrebbero avere una motivazione in più per farsi vedere, quali Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Non è stato invece convocato Christian Pulisic che sta recuperando da una botta presa alla caviglia.

Pronostico Chelsea Milan, i precedenti

Chelsea e Milan si sono affrontate in varie occasioni e lo possiamo considerare un classico anche del calcio estivo visti i confronti nell'International Champions Cup nel 2009, 2012, 2013 e 2016. Per la cronaca vinti tre volte dal Chelsea e uno dal Milan. Se guardiamo invece i confronti ufficiali, le squadre si sono affrontate 7 volte con 3 vittorie del Chelsea, altrettanti pareggi e una sola vittoria del Milan, avvenuta nel lontano 1966 in Coppa delle Fiere. L'ultimo confronto risale all'ottobre 2022 a San Siro, con successo del Chelsea per 0-2.

Chelsea-Milan pronostico, vedremo il più classico dei gol dell'ex?

Con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, cresce l'importanza di un giocatore come Ruben Loftus-Cheek. L'inglese nella passata stagione non è riuscito a imporsi a causa dei troppi problemi fisici. Massimiliano Allegri ha fatto già sapere di puntare su di lui e quale miglior occasione per mettersi in mostra se non giocando e magari segnando il gol dell'ex? Nella tabella di seguito trovi le migliori quote.

